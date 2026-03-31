Cú lừa từ dàn 'hot girl' quân nhân, cảnh sát gợi cảm trên TikTok

Hot girl AI vào vai người làm một số nghề nghiệp cụ thể đang nở rộ trên mạng xã hội, thu hút triệu lượt theo dõi song tiềm ẩn không ít rủi ro.

Một nữ quân nhân tóc vàng trong bộ quân phục chỉnh tề, đứng cạnh chiến đấu cơ hay xuất hiện trong các sự kiện quân sự với cái tên Jessica Foster đã thu hút hơn 1 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Mỹ.

Với ngoại hình cuốn hút, chủ tài khoản này luôn nhận được sự tương tác lớn. Nhiều người để lại bình luận ngưỡng mộ, thậm chí tin rằng đây là một “biểu tượng truyền cảm hứng” ngoài đời thực.

Thế nhưng, phía sau những hình ảnh tưởng như chân thực đó lại là một sự thật hoàn toàn khác: Jessica Foster không tồn tại. Nhân vật này được tạo ra bằng AI (trí tuệ nhân tạo), từ khuôn mặt, bối cảnh cho đến tiểu sử cá nhân.

Trong thời gian dài, tài khoản đều đặn đăng tải nội dung, xây dựng hình ảnh và dẫn dắt người theo dõi đến các nền tảng khác mà không hề công khai mình là sản phẩm của công nghệ.

Câu chuyện của Jessica Foster là một ví dụ cho xu hướng hot girl AI kiểu mới, khi khoác lên mình danh tính của các ngành nghề để thu hút sự chú ý. Khi ranh giới giữa người thật và nhân vật ảo trở nên mờ nhạt, những nội dung tưởng chừng vô hại này bắt đầu đặt ra câu hỏi về mục đích phía sau và cả những rủi ro mà người xem có thể đối mặt.

Bùng nổ hot girl AI

Từ chỗ chỉ là thử nghiệm công nghệ, hot girl AI đang nhanh chóng trở thành một phần của hệ sinh thái mạng xã hội toàn cầu. Những nhân vật ảo với ngoại hình hoàn hảo, câu chuyện cá nhân rõ ràng và phong cách sống được xây dựng bài bản đang thu hút lượng người theo dõi không thua kém influencer (người có ảnh hưởng trên mạng xã hội) thật.

Jessica Foster (giữa) là hot girl quân nhân có hàng nghìn người theo dõi dù không phải người thật. Ảnh: Washington Post.

Điểm chung của các tài khoản này là được xây dựng với mức độ chi tiết ngày càng cao. Không chỉ dừng ở hình ảnh, mỗi nhân vật đều có tiểu sử, tính cách, thói quen sinh hoạt, thậm chí là “câu chuyện đời” để tăng độ chân thực.

Ally, có 134.000 người theo dõi trên TikTok và 33.000 trên Instagram, tự mô tả là một nữ tài xế xe tải 21 tuổi.

Trong những đoạn video quay ở cabin, cô gái có vẻ ngoài thu hút kể bản thân làm việc 16 tiếng/ngày, "tâm sự" những câu chuyện về đồng nghiệp, bạn trai cũ hay thói quen sinh hoạt, làm việc để lấy sự đồng cảm.

"Tôi muốn được tham gia hành trình cùng bạn quá", "Hãy làm bạn với tôi nhé", "Kiểm tra tin nhắn của tôi đi" - những bình luận dễ thấy dưới các video của Ally, phần lớn từ nam giới, cho thấy không phải ai cũng phát hiện nữ tài xế này không có thật.

Một tài khoản TikTok khác, @Copgirl, lại hút hàng nghìn lượt tương tác mỗi video nhờ những cô cảnh sát xinh đẹp. Trong bộ cảnh phục, một số tự giới thiệu tên, tuổi cùng vài câu thả thính hay bông đùa.

Một nữ cảnh sát (trái) và Ally (phải, đội mũ) đều là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo. Ảnh: @Copgirl, @ally.

Bên cạnh đó, các nhân vật AI còn được “đóng vai” như chuyên gia làm đẹp, cố vấn phong cách sống hay influencer truyền cảm hứng. Việc gắn thêm danh tính nghề nghiệp giúp các tài khoản này dễ dàng tạo dựng niềm tin, khiến người xem tin rằng họ đang theo dõi một người thật có chuyên môn.

Theo một khảo sát tại Mỹ của tờ New York Post vào tháng 7/2025, phần lớn người được hỏi ngẫu nhiên trên đường phố thậm chí không thể nhận ra đâu là influencer thật và đâu là sản phẩm của AI khi chỉ xem qua ảnh, cho thấy mức độ tinh vi ngày càng cao của hình ảnh từ trí tuệ nhân tạo.

Nhà đầu tư Justine Moore của công ty đầu tư mạo hiểm Andreessen Horowitz ở Thung lũng Silicon cũng bày tỏ trên X : “Tôi thực sự choáng váng trước việc có bao nhiêu người đàn ông đang theo dõi những người có tầm ảnh hưởng rõ ràng là trí tuệ nhân tạo".

Niềm tin bị khai thác

Sự hấp dẫn của các hot girl AI hiện nay không chỉ nằm ở ngoại hình hoàn hảo, mà còn ở cảm giác chân thực mà chúng mang lại. Chính yếu tố này lại mở ra hàng loạt rủi ro cho người xem, đặc biệt khi các tài khoản này được “gắn nghề” để tạo dựng uy tín.

Khi một nhân vật xuất hiện trong vai nghề nghiệp cụ thể, người dùng có xu hướng tin tưởng nhanh hơn, ít kiểm chứng hơn. Đây là điểm mà nhiều nội dung AI đang tận dụng, khi mục tiêu không chỉ là xây dựng hình ảnh, mà còn là chuyển đổi sự chú ý thành nguồn thu.

Theo Washington Post, tài khoản Instagram của Jessica ban đầu được liên kết với một tài khoản trên OnlyFans - nền tảng đăng ký thành viên phổ biến với những người sáng tạo nội dung khiêu dâm.

Người phát ngôn của OnlyFans cho biết tài khoản này đã bị xóa vì vi phạm các quy tắc của nền tảng, trong đó yêu cầu tất cả người sáng tạo phải được xác minh là người lớn (là người thật).

Aitana Lopez là influencer ảo nổi tiếng trong lĩnh vực thể hình. Ảnh: @fit_aitana/Instagram.

Hiện, Jessica liên kết người xem đến tài khoản trên Fanvue, một đối thủ nhỏ hơn của OnlyFans, cho phép sử dụng các mô hình AI và gắn nhãn chúng là "được tạo ra hoặc được chỉnh sửa".

Bên cạnh đó, các hot girl AI còn có thể trở thành công cụ lừa đảo. Trong nhiều trường hợp, người dùng không hề biết mình đang tương tác với một nhân vật ảo, từ đó dễ hình thành cảm xúc hoặc niềm tin cá nhân. Đây là nền tảng cho các hình thức “lừa tình - lừa tiền” vốn đã phổ biến, nay được nâng cấp bằng AI, theo bài đăng trên trang web của F-secure, nhà cung cấp phần mềm bảo mật hàng đầu thế giới.

Một rủi ro khác là khả năng thao túng nhận thức. Các nhân vật AI thường được thiết kế theo chuẩn ngoại hình lý tưởng và câu chuyện truyền cảm hứng. Điều này có thể tạo ra kỳ vọng phi thực tế, đặc biệt trong các lĩnh vực như thể hình hay làm đẹp.

"Vấn đề là trí tuệ nhân tạo siêu chân thực có thể ‘công nghiệp hóa’ sự lừa dối trong lĩnh vực sức khỏe và thể hình, thúc đẩy những tiêu chuẩn không thể đạt được và thao túng những người tiêu dùng dễ bị tổn thương. Điều đáng lo ngại hơn là các ngành này vốn đã dựa rất nhiều vào khát vọng và cảm giác bất an của người dùng", Armin Alimardani, chuyên gia về trí tuệ nhân tạo tại Đại học Tây Sydney (Australia), nói với News.com.au.