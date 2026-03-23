Khách Tây thốt lên kinh ngạc trước tiếng Anh của tài xế Huế

Chỉ học hết lớp 10, Trọng Vũ chủ yếu tự trau dồi tiếng Anh song anh nhận nhiều lời khen từ khách ngoại quốc bởi khả năng giao tiếp tốt, có kiến thức ở nhiều lĩnh vực.

Video tài xế taxi nói tiếng Anh với khách gây bão mạng Chủ yếu tự học tiếng Anh, Trọng Vũ (sinh năm 2001, Huế) khiến nhiều vị khách ngoại quốc bất ngờ với khả năng nói chuyện lưu loát.

"Làm sao bạn biết được vậy? Không nhiều người biết điều đó đâu", "Trời ơi tiếng Anh của bạn tuyệt thật", "Cảm giác như tôi đang được 'tài xế Chat GPT' chở vậy", "Bạn là tài xế xe công nghệ thú vị nhất chúng tôi từng đi đấy".

Trong một chuyến xe hồi giữa tháng 3 ở Đà Nẵng, trong chưa tới 2 phút, hai vị khách người Anh phải liên tục cảm thán khi trò chuyện với tài xế Trần Trọng Vũ (sinh năm 2001, TP Huế).

Từ kiến thức về địa lý tới lịch sử, bóng đá, nam tài xế tự tin giao tiếp với hai vị khách ngoại quốc. Anh sử dụng tiếng Anh trôi chảy, từ vựng đa dạng. Video ghi lại màn cuộc chuyện được Trọng Vũ chia sẻ trên mạng xã hội, hút hàng hục nghìn lượt xem và bình luận tán thưởng.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Trọng Vũ cho biết anh làm tài xế cho một nền tảng đặt xe hơn một năm nay, chủ yếu chạy ở khu vực Huế, Đà Nẵng, Hội An. Trong các chuyến đi, khi gặp những vị khách thú vị, anh thường ghi lại một số đoạn trò chuyện làm kỷ niệm và xin đăng tải trên kênh cá nhân để khách hàng có nhu cầu kiểm tra độ uy tín.

Trước những lời khen khả năng ngoại ngữ, nam tài xế "không dám nhận", chia sẻ tiếng Anh của bản thân chỉ ở mức đủ sử dụng, giao tiếp thông thường với khách.

Thực tế, Trọng Vũ có năng khiếu tiếng Anh khá tốt, từng đoạt giải nhì cấp thành phố Cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet vào năm học lớp 5, 6. Tuy nhiên sau khi học xong lớp 10, anh quyết định bỏ ngang cấp 3 để theo đuổi sự nghiệp bóng đá.

"Khi đó, tôi được chọn thi đấu cho đội năng khiếu tỉnh. Tuy nhiên sau khoảng 2 năm, đến năm 2019, vì không thể lên đội một nên tôi quyết định dừng lại với đam mê này", anh chia sẻ.

Trọng Vũ có nhiều cơ hội tiếp xúc khách Tây khi chạy xe ở Đà Nẵng.

Trở về cuộc sống bình thường, Trọng Vũ từng làm nhiều công việc như lắp đặt điện lạnh, nhân viên khách sạn tại Đà Nẵng. Trong quá trình làm việc tại khách sạn, anh có nhiều cơ hội tiếp xúc với khách nước ngoài để nâng cao khả năng tiếng Anh. Bên cạnh đó, anh còn thích xem video, nghe nhạc bằng tiếng Anh. Khi thích đoạn nào quá, nam tài xế thường chép lời lại rồi dịch nghĩa, nghiền ngẫm.

Đến tháng 11/2024, Vũ gom góp tiền mua ôtô và bắt đầu chạy xe công nghệ. Vì ở khu vực du lịch, anh tiếp tục được luyện tập giao tiếp ngoại ngữ thường xuyên với người nước ngoài.

"Mỗi khi được khách khen vốn tiếng Anh hay các kiến thức thường thức, tôi vui lắm", anh bày tỏ.

Cũng từ những chuyến xe với các vị khách nước ngoài, Trọng Vũ có cơ hội chia sẻ nhiều điều về văn hóa, con người Việt Nam hay chứng kiến những hình ảnh đẹp của hai bên.

Hồi tháng 1, khi chở hai nam hành khách người Ba Lan từ Huế đến động Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình), Trọng Vũ gặp tình huống bất ngờ khi hai vị khách bị tụt huyết áp, ngất trên đường đi. Anh vội tấp xe vào một nhà dân bên đường, nhờ họ sơ cứu. May mắn sau ít phút, hai chàng trai đã tỉnh táo và có thể tiếp tục chuyến đi.

"Sau đó, họ liên tục nhờ tôi nói lời cảm ơn người dân địa phương, khi về còn nhắn tin tiếp, khen ngợi sự tốt bụng, thân thiện của người Việt mình. Tôi đọc cũng thấy vui lây", anh kể, nói thêm bản thân càng có thêm động lực để trau dồi và nâng cao chất lượng phục vụ