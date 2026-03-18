Tin vui cho người sinh con thứ 2 từ 1/7

Đề xuất mới liên quan đến chế độ thai sản đang thu hút sự quan tâm của nhiều gia đình, khi đưa ra phương án mẹ sinh con thứ 2 được nghỉ 7 tháng, bố nghỉ 10 ngày.

Các cặp vợ chồng có con thứ 2 từ ngày 1/7 được hưởng lợi từ dự thảo mới.

Bộ Y tế đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số.

Theo đó, từ ngày 1/7, lao động nữ sinh con thứ hai có thể được nghỉ thai sản 7 tháng, dài hơn một tháng so với quy định hiện hành. Trong thời gian nghỉ, người lao động nếu đáp ứng điều kiện về bảo hiểm xã hội (đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 6 tháng trở lên trong 12 tháng liền kề trước khi sinh) sẽ được hưởng chế độ thai sản tương đương 100% mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm của 6 tháng gần nhất trước khi nghỉ.

Việc kéo dài thời gian nghỉ được kỳ vọng giúp người mẹ có thêm thời gian chăm sóc con trong giai đoạn đầu đời, đồng thời giảm áp lực cân bằng giữa công việc và gia đình.

Bên cạnh đó, lao động nam cũng được đề xuất tăng quyền lợi. Cụ thể, người chồng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể được nghỉ 5 ngày làm việc nếu vợ sinh thường, 7 ngày nếu vợ sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi, 10 ngày nếu vợ sinh đôi.

Trường hợp vợ sinh ba trở lên thì chồng được nghỉ thêm 3 ngày làm việc cho mỗi con tính từ trẻ thứ ba trở đi, 14 ngày nếu vợ sinh đôi trở lên phải phẫu thuật. Nếu vợ sinh ba trở lên phải phẫu thuật, chồng được nghỉ thêm 3 ngày làm việc cho mỗi con tính từ trẻ thứ ba trở đi.

Các chính sách mới được kỳ vọng khuyến khích các cặp vợ chồng sinh con, nâng tỷ suất sinh.

Ngoài thời gian nghỉ, chính sách cũng tính đến các hỗ trợ bổ sung nhằm khuyến khích các gia đình sinh đủ hai con. Một số đề xuất bao gồm hỗ trợ tài chính khi sinh con thứ hai, đồng thời cho phép địa phương linh hoạt điều chỉnh mức hỗ trợ tùy theo điều kiện thực tế.

Những điều chỉnh này xuất phát từ thực tế mức sinh tại Việt Nam đang có xu hướng giảm ở nhiều khu vực, đặc biệt là tại các đô thị lớn. Cụ thể, mức sinh trên toàn quốc giảm từ 2,11 con/phụ nữ vào năm 2021 xuống 1,91 con/phụ nữ vào năm 2024, 1,93 con/phụ nữ vào năm 2025, thấp dưới mức sinh thay thế.

Việc tăng thời gian nghỉ và bổ sung chính sách hỗ trợ được kỳ vọng sẽ góp phần giảm bớt áp lực cho các gia đình trẻ, từ đó khuyến khích việc sinh và nuôi dạy con.