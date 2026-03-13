Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tuyển thủ Việt Nam lấy vợ sớm, có con ở tuổi 23

Là cầu thủ kết hôn sớm của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, Bùi Vĩ Hào khoe niềm vui sắp đón con đầu lòng ở tuổi 23.

Tối 12/3, cầu thủ Bùi Vĩ Hào đăng bộ ảnh chụp cùng bà xã Dương Ngọc Thảo Vy, khoe tin vui sắp đón em bé trong năm Ngựa. Trong ảnh, vợ tuyển thủ Việt Nam mang bụng bầu khá lớn, ở những tháng cuối của thai kỳ.

Ở phần bình luận, nhiều cầu thủ, WAG và người hâm mộ gửi lời chúc mừng đôi vợ chồng trẻ. Bùi Vĩ Hào cũng nhiệt tình tương tác, cảm ơn mọi người đã chia sẻ niềm vui.

Trước đó, vào tháng 2, Bùi Vĩ Hào lần đầu hé lộ thông tin có con đầu lòng khi đăng trên story trang cá nhân tấm chụp phim siêu âm, kèm theo sticker con ngựa - ẩn ý sắp có em bé tuổi Ngọ.

Vợ chồng Bùi Vĩ Hào chuẩn bị đón con đầu lòng. Ảnh: Bùi Vĩ Hào/Facebook.

Bùi Vĩ Hào kết hôn khá sớm so với nhiều đồng đội ở tuyển Việt Nam. Năm 2023, ngay khi đủ tuổi lấy vợ, anh và bạn gái Dương Ngọc Thảo Vy tổ chức đám cưới. Hôn lễ được tổ chức ngay trước thời điểm cầu thủ quê An Giang cùng U23 Việt Nam tham dự giải U23 Đông Nam Á 2023 tại Thái Lan.

Trước một số bàn tán về việc kết hôn quá sớm, Bùi Vĩ Hào từng bày tỏ việc lập gia đình giúp anh có động lực để phấn đấu. Tháng 6 năm ngoái, đôi vợ chồng trẻ chia sẻ kỷ niệm tròn 2 năm ngày cưới.

Trong khi Bùi Vĩ Hào chia sẻ nhiều khoảnh khắc ngọt ngào trong đời sống hôn nhân trên mạng, bà xã anh lại khá kín tiếng. Cô được khen có ngoại hình xinh đẹp, cuốn hút.

Bùi Vĩ Hào hiện thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh cho CLB Becamex Bình Dương tại V.League 1 và đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Anh từng góp mặt ở các đấu trường châu lục như U20, U23 châu Á, ASEAN Cup và ASIAD.

Hồi tháng 1, Bùi Vĩ Hào phải chia tay VCK U23 châu Á 2026 đầy tiếc nuối ngay trước ngày khởi tranh do không kịp bình phục chấn thương. Sau giải đấu, nam tiền đạo chia sẻ đoạn tin nhắn nhận được khoản tiền chuyển từ đồng đội - thủ môn Trần Trung Kiên. Dòng tin nhắn ngắn gọn, nhưng đủ ấm áp để nói lên tinh thần tập thể của U23 Việt Nam.

