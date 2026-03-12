Clip tài xế TP.HCM bị khách dọa đấm gây xôn xao

Trên chuyến xe, vị khách liên tục thúc giục tài xế đi thẳng, buông lời công kích và dọa đánh khiến nhiều người bức xúc.

Clip khách dọa tài xế 'tao đấm 10 thằng như mày rồi' gây bức xúc Đoạn clip ghi lại cảnh một vị khách trong tình trạng say liên tục giục tài xế đi thẳng, buông lời công kích và dọa đánh khi đang di chuyển khiến nhiều người chú ý trên mạng xã hội.

Ngày 11/3, anh N.T.H., tài xế công nghệ ở TP.HCM, chia sẻ clip ghi lại tình huống bị khách gây khó dễ khi đang di chuyển, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Xác nhận với Tri Thức - Znews, nam tài xế cho biết sự việc xảy ra trong lúc anh đang chở khách đặt xe qua ứng dụng.

Theo anh H., vị khách đặt điểm đến chỉ ở ngoài ngõ, không phải địa chỉ cụ thể vào tận nhà. Khi lên xe, người này trong tình trạng say rượu nên ban đầu chỉ ngủ. Tuy nhiên, sau khi tỉnh dậy, vị khách liên tục yêu cầu tài xế đi thẳng, giục giã và có những lời lẽ công kích. Người này còn nhiều lần dọa đánh anh H., khiến tình huống trở nên căng thẳng.

Clip ghi lại tình huống sau khi đăng tải nhận được nhiều bình luận cho rằng tài xế bình tĩnh, kiên nhẫn khi không có thái độ nóng nảy hay phản ứng gay gắt với khách.

Chia sẻ về điều này, anh H. cho biết bản thân chỉ cố gắng tránh xảy ra xung đột. “Tôi cũng không biết vị khách đó là nghệ sĩ hay người nổi tiếng hay không, tôi cư xử với họ như một vị khách bình thường”, anh nói.

Nam tài xế cho biết thêm anh không muốn làm lớn chuyện bởi trong quá trình làm nghề, việc gặp những vị khách khó tính hay say xỉn không phải hiếm.

Nhiều cư dân mạng cũng cho rằng vị khách trong video là nhạc sĩ Minh Khang - chồng người mẫu Thúy Hạnh. Trong khoảng 21 giờ qua, lượt tìm kiếm từ khóa "nhạc sĩ Minh Khang" tăng 300% theo kết quả hiển thị của Google Trends. Hiện nam nhạc sĩ chưa lên tiếng khi bị "réo tên", nhưng đã khóa phần bình luận trên trang cá nhân.