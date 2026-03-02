Chàng trai Thanh Hóa khổ sở vì bị nhầm là tài xế ôtô vụ tạt đầu xe máy

Vô tình trùng tên tài khoản Facebook với người tự nhận liên quan vụ việc tại Hà Nội, anh Lê Minh Phương (Thanh Hóa) bị hàng trăm người chửi bới, xúc phạm.

Tài xế xe bán tải ở Hà Nội gây phẫn nộ vì tạt đầu xe máy hôm 27/2. Ảnh cắt từ clip.

Trao đổi với Tri Thức - Znews ngày 2/3, anh Lê Minh Phương (sinh năm 1990, trú phường Hàm Rồng, Thanh Hóa) cho biết đến sáng cùng ngày, tình trạng người lạ gọi điện, nhắn tin chửi bới, làm phiền vẫn còn song may mắn giảm đi nhiều so với trước.

"Mấy ngày qua quả thực mệt mỏi, tôi không chỉ bị ảnh hưởng tinh thần mà cuộc sống, công việc cũng bị đảo lộn", anh nói.

Sự việc bắt nguồn từ một video lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại vụ tai nạn tối 27/2 tại đường Vành đai 3, TP Hà Nội. Trong đó, một chiếc xe bán tải lạng lách, tạt đầu chiếc xe máy khiến xe đổ ra đường, suýt lao vào một xe tải khác đang lưu thông cùng chiều. Trên xe máy khi đó có 3 người, bao gồm một trẻ nhỏ.

Hành vi của tài xế xe bán tải hứng nhiều bình luận chỉ trích. Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội cũng đã vào cuộc xác minh vụ việc.

Anh Phương bị tấn công trên các nền tảng mạng xã hội. Ảnh: NVCC.

Sau khi sự việc xảy ra, một tài khoản Facebook có tên Phương B.S. tự nhận là tài xế xe bán tải trong clip, lên tiếng phân trần. Bài đăng của người này nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác, bình luận, phần lớn là tiêu cực, lên án hành động trong video.

Khi đó, anh Phương - cũng có tên tài khoản là Phương B.S. - bị nhiều người hiểu lầm là tài xế trong vụ việc, trở thành mục tiêu công kích.

"Bắt đầu từ trưa 28/2, vì để công khai số điện thoại trên trang cá nhân, tôi nhận được nhiều cuộc gọi chửi bới, xúc phạm từ người lạ mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tài khoản từ Facebook đến TikTok cũng ngập tin nhắn khó nghe khiến tôi hoang mang", anh kể, cho biết thêm thời điểm vụ việc xảy ra ở Hà Nội, anh vẫn ở Thanh Hóa.

Sau khi tìm hiểu, anh Phương mới biết bản thân bị nhận nhầm. Nam tài xế nhanh chóng lên tiếng trên trang cá nhân với hy vọng mọi chuyện dịu lại.

Anh Phương cũng cho biết bản thân làm nghề kinh doanh, buôn bán ôtô ở phường Quảng Phú khoảng 3 năm nay. Vì vậy, dù nhận hàng trăm cuộc gọi xúc phạm, anh không thể tắt máy hay đổi thuê bao vì sợ ảnh hưởng đến việc làm ăn, khách hàng.

Tài xế Thanh Hóa cũng đã làm việc với cơ quan chức năng ở địa phương và được xác định không liên quan tới vụ việc ở Hà Nội.

"Tôi chỉ hy vọng mọi người tìm hiểu kỹ thông tin trên mạng xã hội trước khi có những lời lẽ không hay nhắm vào người khác. Tôi cũng mong sự việc sớm qua đi để có thể trở lại cuộc sống bình thường", anh bày tỏ.