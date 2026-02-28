Chồng ở Trung Quốc đòi ly hôn vì 10 tháng vợ không cho thân mật

Tố cáo vợ không đồng ý gần gũi sau khi cưới, Gao đệ đơn ly hôn, đòi lại 320.000 nhân dân tệ (hơn 46.000 USD) song không được tòa chấp thuận.

Vụ ly hôn ồn ào của Gao và Li thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc.

Ngày 25/2, ngôi làng Qiaotou ở thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội Trung Quốc vì một vụ tranh chấp hôn nhân.

Người đàn ông họ Gao (29 tuổi), cựu quân nhân, kéo người thân đến nhà người vợ họ Li (24 tuổi) để đòi lại tiền sính lễ. Trong khi chị gái Gao đứng trên nóc ôtô chỉ trích, Li không chịu thua khi đứng trên nóc nhà đáp trả, tạo nên cảnh tượng nhốn nháo.

Câu chuyện bắt đầu khi Gao và Li quen nhau qua một người mai mối. Theo giới thiệu, Li là cô gái trung thực, thích ở nhà và là người phụ nữ hoàn hảo cho cuộc sống gia đình ổn định, theo Sohu.

Sau 3 tháng tìm hiểu, cảm thấy ưng ý đối phương, cặp đôi đăng ký kết hôn vào ngày 9/2/2024. Trước đám cưới, Gao đã chi hơn 320.000 nhân dân tệ (hơn 46.000 USD ), bao gồm hơn 250.000 nhân dân tệ tiền sính lễ, 40.000 nhân dân tệ tiền mua trang sức vàng và một chiếc điện thoại di động giá hơn 9.000 nhân dân tệ.

Theo lời Gao, sau đám cưới, Li dường như trở thành một người hoàn toàn khác khi từ chối mọi tiếp xúc thân mật, thậm chí luôn mặc quần áo nghiêm chỉnh khi đi ngủ. Mỗi khi anh đến gần lại bị vợ la hét và cào cấu. Li cũng trở nên ít nói và hay về nhà bố mẹ đẻ ở gần đó trong thời gian dài.

Sau 10 tháng chịu đựng, Gao đệ đơn ly hôn nhưng Li không đồng ý và cũng không trả lại tiền sính lễ. Không còn cách nào khác, Gao đành đệ đơn ra tòa, yêu cầu vợ trả lại lễ vật cùng các tài sản khác.

Gao kéo người đến nhà Li đòi tiền gây náo loạn.

Tuy nhiên tại tòa, Li đưa ra lời khai hoàn toàn khác. Cô kiên quyết phủ nhận việc hôn nhân tan vỡ, khẳng định cả hai vẫn sống chung từ trước tới nay đồng thời cho rằng những lời khai của Gao đều là bịa đặt.

Li cũng tố cáo chồng không chịu làm việc sau khi cưới, luôn muốn tiêu tiền của cô, đôi khi cưỡng ép cô quan hệ sau khi uống rượu, thậm chí có hành vi đánh đập, lăng mạ và giam giữ cô trong khi không có ai trong gia đình can thiệp.

Li cũng cho biết cô rất sợ hãi, được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm. Cô cho rằng Gao phải chịu trách nhiệm cho tình trạng của mình và do đó không muốn ly hôn.

Về tiền thách cưới, cô phủ nhận đã nhận 250.000 nhân dân tệ, cho biết theo phong tục địa phương, sính lễ thường là 188.000 nhân dân tệ. Ngoài ra trong hơn một năm kết hôn, hai vợ chồng đã dùng số tiền này mua nhiều đồ dùng và trả chi phí sinh hoạt chứ không phải cô lừa tiền sính lễ.

Sau khi xem xét, tòa nhận định các bằng chứng Gao đệ trình không đủ để chứng minh rằng mối quan hệ hôn nhân thực sự đã tan vỡ, do đó bác bỏ yêu cầu ly hôn. Vì việc hoàn trả sính lễ thường phụ thuộc vào việc chấm dứt hôn nhân, nên yêu cầu này cũng bị bác bỏ.

Không đồng tình với phán quyết của tòa và đang gánh khoản nợ từ đám cưới, Gao phản ứng bằng cách kéo đến nhà vợ. Sự việc ồn ào khiến chính quyền địa phương phải can thiệp, đồng thời tạo nên cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc.