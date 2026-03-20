Cụ ông kéo lê rắn hổ mang đến trạm xá sau khi bị cắn, giờ ra sao?

Sau nhiều ngày điều trị tích cực, ông Tranh (người kéo lê rắn hổ mang sau khi bị cắn) đã xuất viện, sức khỏe ổn định. Gia đình cho biết ông hồi phục tốt và đang được theo dõi thêm tại nhà.

Con rắn người đàn ông mang đến trạm xá.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews ngày 20/3, anh Huỳnh Văn Hơn, con trai ông Huỳnh Tranh (79 tuổi, ngụ xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng), cho biết bố mình đã được xuất viện sau thời gian điều trị tích cực tại Bệnh viện Đà Nẵng

Theo anh Hơn, sau khi qua cơn nguy kịch và được truyền huyết thanh kháng nọc rắn, sức khỏe ông Tranh đã dần ổn định, có thể ăn uống và sinh hoạt trở lại.

"Bác sĩ dặn tôi tiếp tục theo dõi sức khỏe của ba tại nhà", anh Hơn nói.

Vị trí vết rắn hổ mang cắn trên tay ông Tranh. Ảnh: NVCC.

Gia đình cho biết thêm trong quá trình điều trị, tổng chi phí trong 5 ngày khoảng 25 triệu đồng, bao gồm tiền huyết thanh kháng nọc và các chi phí liên quan.

Sự việc xảy ra trưa 15/3 khi ông Tranh ra khu vực gần nhà thì phát hiện một con rắn hổ mang. Do bị cụt hai tay từ nhiều năm trước, ông dùng chân dẫm và khuỷu tay kẹp con rắn, nhưng không may bị cắn. Sau đó, ông Tranh mang theo con rắn đến trạm xá gần nhà để bác sĩ nhận diện.

Đoạn video ghi lại sự việc sau đó lan truyền trên mạng xã hội.

Trước sự quan tâm của cộng đồng, gia đình đã nhận được một số hỗ trợ nhưng cũng chủ động xin dừng tiếp nhận khi đã đủ trang trải chi phí cần thiết.

Trao đổi với Tri Thức - Znews trước đó, TS.BS Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết bệnh nhân bị rắn hổ mang cắn đã được chỉ định sử dụng huyết thanh kháng nọc rắn trong quá trình điều trị.

Theo bác sĩ Nhân, rắn hổ mang là loài rắn độc, nọc có thể gây hoại tử chi và ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều cơ quan trong cơ thể, do đó việc dùng huyết thanh kháng nọc là cần thiết.

