Tình trạng người đàn ông kéo lê rắn hổ mang đến trạm xá sau khi bị cắn

Sau khi được theo dõi và điều trị vì bị rắn độc cắn, ông Tranh hiện qua cơn nguy hiểm, có thể nói chuyện lại. Theo thông tin từ gia đình ông, nhiều người đã hỗ trợ về chi phí.

Chiều 16/3, chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Huỳnh Văn Hơn, con trai ông Huỳnh Tranh (79 tuổi, ngụ xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng), cho biết bố anh đang dần ổn định sức khỏe và có thể giao tiếp với người thân sau khi được theo dõi, điều trị tại bệnh viện. Ông Tranh gây kinh ngạc khi kéo lê rắn hổ mang dài 2 m đến trạm y tế sau khi bị cắn hôm 15/3.

"Ba tôi giờ đã có thể nói chuyện được. Bác sĩ vẫn đang tiếp tục theo dõi thêm", anh Hơn chia sẻ.

Theo anh Hơn, trong quá trình điều trị, ông Tranh được bác sĩ chỉ định dùng huyết thanh kháng nọc rắn để trung hòa độc tố. Do hoàn cảnh kinh tế gia đình anh không dư dả, một người thân đã chụp phiếu chỉ định tạm ứng viện phí với số tiền 11 triệu đồng, chia sẻ lên mạng xã hội và kêu gọi hỗ trợ.

Vị trí vết rắn hổ mang cắn trên tay ông Tranh. Ảnh: NVCC.

"Chi phí huyết thanh không được bảo hiểm y tế chi trả, nên viện phí có thể khá lớn, lại chưa có ngày xuất viện cụ thể. Tôi không biết gia đình có đủ khả năng chi trả hay không", anh Hơn nói.

Đến tối 16/3, người thân nạn nhân thông báo đã nhận đủ kinh phí điều trị theo nguyện vọng của gia đình và ngừng kêu gọi sự ủng hộ.

Về thông tin chi phí tiêm huyết thanh khoảng 11 triệu đồng và bảo hiểm không chi trả như trên, TS.BS Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, phản hồi rằng bệnh viện đang kiểm tra lại cụ thể chi phí điều trị của bệnh nhân Huỳnh Tranh. Trong các trường hợp cấp cứu, nguyên tắc là ưu tiên sử dụng thuốc để cứu người trước, việc tính toán chi phí sẽ được tổng hợp sau.

"Bệnh viện sẽ rà soát phần chi phí nào thuộc danh mục bảo hiểm y tế chi trả, phần nào ngoài danh mục. Thông thường, thuốc nằm trong danh mục bảo hiểm sẽ được thanh toán, còn những loại huyết thanh mới hoặc chưa nằm trong danh mục có thể chưa được bảo hiểm chi trả", TS.BS Lê Đức Nhân nói.

Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết thêm nếu bệnh nhân gặp khó khăn về kinh tế, bệnh viện có bộ phận công tác xã hội để xem xét và hỗ trợ về viện phí.

Theo bác sĩ Nhân, ông Tranh bị rắn hổ mang cắn ở vùng khuỷu tay, có biểu hiện nhiễm độc nọc rắn. Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, truyền huyết thanh kháng nọc rắn cho bệnh nhân.

Vị giám đốc cho hay rắn hổ mang là loài rắn độc, nọc có thể gây hoại tử chi và ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều cơ quan trong cơ thể, do đó việc dùng huyết thanh kháng nọc là cần thiết.

Trước đó, ngày 15/3, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh ông Tranh mang theo con rắn hổ mang dài 2 m đến trạm y tế sau khi bị cắn khi đi thăm ruộng. Ông sau đó được chuyển lên bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Người đàn ông kéo rắn hổ mang đến trạm y tế Clip người đàn ông kẹp theo rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng thu hút nhiều sự chú ý. Nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu và đang điều trị tại phòng hồi sức.