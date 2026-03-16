Chủ quán lên tiếng vụ TikToker gọi tô bún riêu 80k gây tranh cãi

Sau video một TikToker ăn tô bún riêu 80.000 đồng ở chợ Đồng Xuân gây tranh luận trên mạng xã hội, chủ quán bún riêu ốc trong clip đã lên tiếng giải thích về cách tính giá.

Tô bún riêu ốc giá 80.000 đồng tại chợ Đồng Xuân. Ảnh cắt từ clip.

Sáng 16/3, chia sẻ với Tri Thức - Znews, bà Nga, chủ tiệm bún ốc ở chợ Đồng Xuân (Hà Nội) xuất hiện trong video của TikToker Quan Không Gờ, cho biết cơ sở kinh doanh theo hình thức khách chọn thêm bao nhiêu nguyên liệu thì sẽ tính tiền bấy nhiêu, "không có chuyện tự ý nâng giá tiền".

Theo chia sẻ của chủ quán, giá một tô bún riêu ốc cơ bản tại quán chỉ khoảng 50.000 đồng. Mức 80.000 đồng xuất hiện trong video là do khách gọi thêm nhiều topping như tóp mỡ, ốc, riêu cua. Mỗi phần gọi thêm được tính giá 10.000 đồng.

"Khách ăn tô bình thường thì khoảng 50.000 đồng. Nếu gọi thêm riêu, thêm ốc hay topping khác thì sẽ cộng thêm tiền. Quán bán bao nhiêu năm nay vẫn vậy, không có chuyện tự ý nâng giá", bà Nga nói.

Người này cũng chia sẻ quán đã hoạt động tại chợ hơn chục năm, chủ yếu phục vụ tiểu thương, người dân quanh khu vực và khách vãng lai. Chủ quán cho biết trước khi chế biến thì thường hỏi khách về các loại topping muốn ăn thêm, từ đó giá tiền mỗi tô có thể khác nhau tùy lựa chọn.

Trước đó, TikToker Quan Không Gờ đăng tải video trải nghiệm ăn uống tại Chợ Đồng Xuân, trong đó cho biết tô bún riêu được báo giá 80.000 đồng. Video nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Một số người cho rằng mức giá này khá cao so với món ăn bình dân, trong khi nhiều ý kiến khác nhận định mức giá có thể chấp nhận được nếu tô bún có nhiều topping.

Lý giải việc này, bà Nga cho biết thêm việc nhìn vào con số 80.000 đồng mà không biết khách gọi thêm nhiều topping có thể đã khiến người xem hiểu nhầm. Với những tô bún cơ bản, mức giá vẫn giữ ở mức phổ biến như nhiều hàng ăn trong khu chợ.