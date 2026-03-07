TikToker 'Thắng Không Kịp' xin lỗi vụ đánh vợ cũ mới sinh

TikToker Thắng Không Kịp đăng video xin lỗi sau vụ đánh vào mặt vợ cũ gây xôn xao mạng xã hội, đồng thời mong khép lại sự việc.

TikToker Thắng Phỏng có hành vi tác động vật lý với vợ cũ. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 7/3, TikToker Thắng Phỏng hay Thắng Không Kịp (tên thật Phùng Văn Thắng) đăng tải video chia sẻ về vụ việc đánh vợ cũ mới sinh, gây chú ý trên mạng xã hội hồi cuối tháng 2.



Thắng cho biết anh đã dành thời gian suy nghĩ và nhìn nhận lại toàn bộ sự việc trước khi quyết định lên tiếng. Nam TikToker thừa nhận: "Dù bất kỳ lý do gì, việc để câu chuyện cá nhân trở nên ồn ào như thế này là điều em không hề mong muốn. Em xin nhận toàn bộ phần trách nhiệm của mình đối với vợ cũ và con gái".

Anh cũng gửi lời xin lỗi các đối tác, bạn bè và những người đã tin tưởng mình nhưng lại bị ảnh hưởng bởi thông tin và lùm xùm trong thời gian vừa qua.

Thắng cho biết những vấn đề liên quan vụ ồn ào đã được các bên làm việc và xác minh dưới sự chứng kiến của cơ quan chức năng. Anh mong cộng đồng mạng tiếp nhận thông tin một cách chính xác, khách quan và không suy diễn thêm.

Bên cạnh đó, TikToker này cũng kêu gọi cộng đồng mạng không cắt ghép hay lan truyền hình ảnh của những người không liên quan đến vụ việc, đặc biệt là con gái của anh.

TikToker Thắng Không Kịp xuất hiện trong video mới nhất ngày 7/3.

"Cháu không liên quan và xứng đáng được bảo vệ. Em cũng mong mọi người không chỉ trích gia đình, bạn bè, đồng nghiệp hay bất kỳ ai không liên quan đến câu chuyện của em", Thắng chia sẻ.

Cuối video, anh bày tỏ mong muốn khép lại ồn ào để tập trung vào trách nhiệm của một người cha, chăm sóc và lo lắng cho con gái.

"Em chỉ mong mọi người cho em cơ hội được tiếp tục sống và làm việc để sửa chữa những thiếu sót của mình", anh nói.

Thắng cũng cho biết nếu có cơ hội quay trở lại công việc trong thời gian tới, anh hy vọng sẽ nhận được sự đón nhận nhẹ nhàng hơn từ cộng đồng.

Trước đó, ngày 24/2, TikToker Thắng Không Kịp từng đăng bài xin lỗi bằng văn bản, thừa nhận hành động "bộc phát trong lúc nóng giận" của mình là sai và cho biết sẽ chịu trách nhiệm về điều này.

Theo chia sẻ, anh và vợ cũ đã ly hôn từ tháng 12/2025. Thắng nói không rõ lý do những câu chuyện cũ lại được nhắc lại vào thời điểm này. Anh cho biết trong quá trình chung sống, giữa hai người từng xảy ra nhiều mâu thuẫn và tổn thương.

Thắng cũng cho biết từng nhiều lần chủ động đề nghị ly hôn khi cảm thấy mọi việc vượt quá sức chịu đựng. Anh nói rằng bản thân cũng từng bị "tác động" khi đang lái xe chở gia đình, hoặc chứng kiến ảnh cưới bị đập vỡ trong lúc xung đột.

Vụ việc của Thắng Không Kịp gây chú ý vào ngày 23/2 khi P.N., vợ cũ của anh, chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh hai người tranh cãi. Trong video, nam TikToker có hành vi vung tay tác động vào vùng mặt vợ. P.N. cũng đăng tải thêm hình ảnh cho thấy các vết thâm tím ở trán, tay, chân và một số vị trí khác trên cơ thể.

Hiện kênh TikTok gần 600.000 người theo dõi của Thắng Không Kịp chỉ còn lại hai bài đăng liên quan đến việc xin lỗi, trong khi các video trước đó đã được ẩn/xóa. Một số doanh nghiệp từng hợp tác quảng bá thương hiệu với nam TikToker cũng thông báo ngừng hợp tác sau ồn ào.