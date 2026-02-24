Cô gái đính chính khi bị réo tên sau vụ TikToker đánh vợ mới sinh

V.Q.N., TikToker có hơn 700.000 follow, lên tiếng đính chính trên trang cá nhân, khẳng định mình không phải "tiểu tam" như mạng xã hội đồn thổi.

Ngày 23/2, P.N. - vợ cũ của TikToker Thắng Phỏng/Thắng Không Kịp (tên thật Phùng Văn Thắng) chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh hai người tranh cãi. Trong video, nam TikToker có hành vi vung tay tác động vào vùng mặt vợ. P.N. cũng chia sẻ thêm hình ảnh cho thấy các thâm tím ở trán, tay, chân và một số vị trí khác trên cơ thể.

Bên cạnh đó, P.N. còn đăng tải một số tin nhắn được cho là của chồng cô với nhiều người phụ nữ khác, trong đó có một cô gái có tên V.Q.N., là TikToker hiện có hơn 717.000 người theo dõi.

V.Q.N đính chính, khẳng định bản thân không phải 'tiểu tam' được nhắc đến trong vụ việc của tiktoker Thắng Phùng.

Cư dân mạng nhanh chóng truy tìm, đặt nghi vấn V.Q.N. là “tiểu tam”. Không ít ý kiến đã để lại bình luận tiêu cực, thậm chí nhắn tin công kích cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội của cô.

Ngay sau đó, V.Q.N. đã lên tiếng đính chính trên trang cá nhân, khẳng định mình không phải nhân vật bị đồn đoán. Cô cho rằng P.N. đã ghép đoạn hội thoại của mình với một đoạn tin nhắn giữa Thắng và một cô gái khác, khiến nhiều người hiểu nhầm.

Cô cũng cho biết đoạn hội thoại được đăng tải thực chất là tin nhắn giữa cô và anh Thắng, nội dung xoay quanh việc mời nhau qua quán trà do công ty cô quản lý để uống nước.

"Tất cả bạn bè chơi cùng mình đều biết mình thường mời mọi người qua quán. Trong cuộc trò chuyện có nhắc nhẹ đến chuyện gia đình của anh Thắng Phùng, đó chỉ là vài câu tâm sự đơn giản giữa những người quen biết lâu năm", V.Q.N. cho biết.

Ngoài ra, cô cho rằng việc đăng tải tin nhắn kèm dòng chữ “ngoại tình” khi chưa làm rõ sự việc đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và công việc cá nhân.

Ngoài ra, V.Q.N. cũng chia sẻ tin nhắn với P.N. Vợ cũ của nam tiktoker cũng đã gửi lời xin lỗi đến V.Q.N.

Tin nhắn giữa V.Q.N và P.N - vợ cũ Thắng Phùng.

Cuối cùng, V.Q.N mong người trong cuộc sớm lên tiếng làm rõ, đính chính thông tin, đồng thời kêu gọi cộng đồng mạng tìm hiểu kỹ sự việc trước khi công kích người khác.

Trước đó, liên quan đến clip đánh vợ mới sinh, Thắng thừa nhận "hành động bộc phát trong lúc nóng giận" của mình là sai, hoàn toàn chịu trách nhiệm về điều này đồng thời xin được giãi bày về hoàn cảnh bản thân.

Theo đó, anh cho biết đã ly hôn vợ cũ từ tháng 12/2025 và không hiểu lý do khi những câu chuyện cũ bỗng được nhắc lại vào thời điểm này. TikToker cho biết cũng từng chủ động đề nghị ly hôn khi không ít lần cảm thấy mọi thứ vượt quá sức chịu đựng.

Nam TikToker cho biết đã và đang làm việc với cơ quan chức năng để làm rõ những trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về mình. Sau ồn ào, anh sẽ tạm dừng công việc một thời gian để nhìn lại bản thân và điều chỉnh lại mọi thứ.