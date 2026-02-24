Xôn xao clip TikToker đánh vợ mới sinh, Hoàng Hà Mobile lên tiếng

Sau khi clip đánh vợ lan truyền nhanh chóng trên MXH, doanh nghiệp từng hợp tác với TikToker được cho có liên quan đến vụ việc thông báo ngừng hợp tác với người này.

Clip TikToker đánh vợ mới sinh gây bức xúc Ngày 23/2, mạng xã hội xôn xao trước đoạn video ghi lại cảnh nam TikToker bị vợ cũ tố có hành vi chửi bới, đánh vào mặt trong thời gian hai người còn chung sống.

Trả lời với Tri Thức - Znews sáng 24/2, đại diện Hoàng Hà Mobile - đơn vị từng hợp tác với TikToker T.P. trong các clip quảng bá thương hiệu - cho biết đã tiếp nhận thông tin và đang xác minh clip đánh vợ được cho có liên quan đến TikToker này.

"Chúng tôi đang xác minh, trao đổi với nam TikToker về sự việc. Đồng thời, các video có sự xuất hiện của T.P. sẽ tạm ngừng đăng tải cho đến khi có kết quả cuối cùng", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Sau đó, kênh TikTok của thương hiệu này đăng bài thông báo chấm dứt hợp tác với P.V.T. (TikToker T.P.). “Chúng tôi luôn đặt chuẩn mực đạo đức và sự tử tế làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động vận hành. Chúng tôi tiên quyết nói không với mọi hành vi bạo lực thể xác hay tinh thần”, thông báo nêu rõ.

Cùng thời điểm, các clip cũ có sự xuất hiện của T.P. vẫn được hiển thị trên kênh TikTok của thương hiệu này và thu hút thêm lượt xem cùng nhiều bình luận chỉ trích, lên án.

Trước đó, ngày 23/2, mạng xã hội lan truyền đoạn video do chị P.N. - vợ cũ của TikToker T.P. - đăng tải trên TikTok, ghi lại cảnh hai người xảy ra tranh cãi.

Trong video, khi người phụ nữ đang bế con nhỏ, vợ chồng có lời qua tiếng lại gay gắt. Sau đó, người chồng bị cho là có hành vi vung tay tác động vào vùng mặt vợ. Cô cũng chia sẻ thêm hình ảnh cho thấy các thâm tím ở trán, tay, chân và một số vị trí khác trên cơ thể.

P.N. đăng bài cho biết cô nhẫn nhịn suốt thời gian qua, nhưng không chấp nhận bị bịa đặt. "Hãy nhớ ngày mình đuổi vợ con ra khỏi nhà, nhớ ngày anh đánh vợ sái quai hàm mà không để ai lên cứu nhé", cô viết.

Theo thông số trên video được trích xuất từ camera giám sát, sự việc xảy ra vào ngày 15/6/2025. Đoạn video thu được hàng chục triệu lượt xem cùng nhiều lời bình luận bức xúc từ cộng đồng mạng.

Đến sáng 24/2, đoạn clip do P.N. đăng tải đã được ẩn hoặc xóa khỏi nền tảng.

Hiện TikToker T.P. được cho đã khóa kênh TikTok với gần 600.000 người theo dõi. Anh ban đầu tắt tính năng bình luận và không đưa ra phản hồi công khai. Tối 23/2, tài khoản này không còn hiển thị trên nền tảng.

Tri Thức - Znews đã liên hệ với P.N., song vẫn chưa nhận được phản hồi. Vụ việc vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm và bàn luận của cộng đồng mạng.