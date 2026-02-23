Vợ vật vã sinh con 23 tiếng, chồng vẫn livestream lộ cả da thịt

Quay lại toàn bộ quá trình sinh con kéo dài 23 giờ của vợ với nhiều tình huống nguy hiểm và đăng lên mạng, influencer nổi tiếng ở Trung Quốc hứng chỉ trích dữ dội.

Paul ghi lại toàn bộ quá trình sinh con gặp nhiều nguy hiểm của vợ.

Influencer được biết đến với tên gọi Paul in USA, sinh năm 1990, tốt nghiệp Đại học Columbia và hiện sinh sống ở Seattle (Mỹ). Trước đây, anh từng làm quản lý sản phẩm tại Microsoft.

Tháng 2/2019, Paul bắt đầu đăng tải các video ghi lại cuộc sống thường ngày ở Seattle và nhanh chóng nổi tiếng nhờ hình ảnh “quản lý sản phẩm Microsoft nói giọng Đông Bắc Trung Quốc”, theo South China Morning Post.

Tính đến tháng 2/2026, Paul có hơn 12,2 triệu người theo dõi. Gần đây, anh vấp phải làn sóng phản đối dữ dội sau khi chia sẻ video ghi lại toàn bộ quá trình sinh nở của vợ, cho biết ca sinh kéo dài 23 tiếng.

Trong lúc sinh, người vợ (không được tiết lộ danh tính) bị rách tầng sinh môn độ ba - một trong những mức độ nghiêm trọng nhất, có thể dẫn tới chứng không tự chủ đại tiện.

Cô cũng bị băng huyết sau sinh và mất tổng cộng 3.344 ml máu. Sau ca phẫu thuật khẩn cấp và truyền máu, cả người mẹ và bé gái sơ sinh đều được xác nhận an toàn.

Vợ con Paul đều an toàn, hiện sức khỏe ổn định sau sinh.

Tuy nhiên, hành động của Paul vẫn hứng chịu sự chỉ trích gay gắt. Video còn bao gồm những cảnh quay cơ thể người vợ bị lộ, và Paul vẫn tiếp tục ghi hình ngay cả trong lúc cấp cứu y tế.

Làm dư luận phẫn nộ hơn, người chồng còn chèn quảng cáo bỉm trẻ em vào video, tự đọc kịch bản quảng cáo trong lúc ghi hình.

Theo dữ liệu từ nền tảng Xingtu, Paul tính phí 250.000 nhân dân tệ (khoảng 36.000 USD ) cho video dài 1-20 giây, 278.000 nhân dân tệ ( 40.200 USD ) cho video 21-60 giây và 298.000 nhân dân tệ ( 43.100 USD ) cho video trên 60 giây.

Chưa rõ anh kiếm được bao nhiêu từ quảng cáo bỉm này. Đoạn video gây tranh cãi sau đó đã bị xoá.

Ngày 10/2, người vợ của Paul lên tiếng trên mạng xã hội: “Mục đích của chúng tôi là ghi lại một cách chân thực quá trình sinh con. Chúng tôi không lường trước được các biến chứng trong lúc quay, nhưng vẫn cảm thấy việc chia sẻ là quan trọng.

Một số người nói rằng video giúp họ hiểu rõ hơn về những rủi ro và tính khó lường của việc sinh nở: không phải ca sinh nào cũng suôn sẻ, có những trường hợp cực kỳ nguy hiểm".

Ngày 11/2, tài khoản “Paul in USA” bị nền tảng cấm hoạt động với lý do “vi phạm các luật, quy định liên quan và chính sách của nền tảng”.

Nhiều dân mạng Trung Quốc cáo buộc nam influencer lợi dụng nỗi đau của bạn đời để câu kéo lượt xem, thể hiện sự coi thường trắng trợn đối với nỗi đau và quyền riêng tư của vợ.

Một người bình luận: “Vì lượt view mà anh ta đánh mất hoàn toàn giới hạn đạo đức. Thật không biết xấu hổ”.

“Vợ anh ta bị rách tầng sinh môn nghiêm trọng, chảy máu ồ ạt, tính mạng bị đe dọa mà anh ta vẫn quay video, thậm chí còn chèn quảng cáo. Cấm tài khoản như vậy vẫn còn quá nhẹ”, một người khác viết.

Một ý kiến khác đồng tình: “Nếu đó là phim tài liệu hay nội dung giáo dục thực sự thì còn chấp nhận được. Nhưng khi vợ đang được cấp cứu, anh ta lại bận đọc kịch bản quảng cáo trước máy quay. Đó không phải sáng tạo nội dung, mà là tiếp thị trơ trẽn”.

Người người nhận xét: “Sự tôn trọng thực sự không phải là phơi bày những khoảnh khắc mong manh, đau đớn và nguy hiểm nhất của người khác cho cả Internet xem. Một người thật sự yêu bạn đời sẽ hoảng loạn vì lo lắng, chứ không phải cầm máy quay để kiếm view”.