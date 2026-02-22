Cuộc sống mới của người phụ nữ bị chồng rủ hàng chục người cưỡng hiếp

Sau phiên tòa xét xử công khai vụ cưỡng hiếp chấn động dư luận, Gisèle Pelicot hiện đã dần hồi phục cả về thể chất và tinh thần, đồng thời tìm được tình yêu mới.

Bên trong ngôi nhà mới trên đảo Île de Ré, ngoài khơi bờ Đại Tây Dương của Pháp, trên bàn làm việc là chiếc hộp thư - một trong những món đồ bà Gisèle Pelicot trân quý nhất. Bên trong, hàng trăm lá thư được gửi từ khắp nơi trên thế giới. Có những phong bì chỉ ghi tên bà và ngôi làng nhỏ ở Provence nơi bà từng sinh sống, nhưng tất cả đều đến được nơi cần đến.

Chúng được chuyển về từ tòa án Avignon vào cuối năm 2024, khi Gisèle Pelicot trở thành biểu tượng của lòng dũng cảm vì quyết định từ bỏ quyền ẩn danh trong phiên tòa xét xử người chồng cũ cùng hàng chục người đàn ông bị cáo buộc đã hiếp dâm bà trong lúc bà bị chuốc thuốc và bất tỉnh, theo The Guardian.

Trong gần một thập kỷ, Dominique Pelicot - người chồng mà bà chung sống suốt 50 năm - đã nghiền thuốc ngủ và thuốc an thần, trộn vào thức ăn và đồ uống của vợ. Trên các phòng trò chuyện trực tuyến có tên “Without her knowledge” (Tạm dịch: “Không để cô ấy biết”), ông ta mời nhiều người lạ đến nhà để xâm hại tình dục bà ngay trên chiếc giường của hai vợ chồng, khi bà mất ý thức.

Theo yêu cầu của chính Gisèle, phiên tòa được xét xử công khai. Những lời khai và bằng chứng được công bố đã phơi bày mức độ vô cùng nghiêm trọng của hình thức lạm dụng tình dục bằng thuốc - được gọi là “sự khuất phục hóa học” tại Pháp - và làm dấy lên làn sóng chia sẻ mạnh mẽ từ phụ nữ trên toàn thế giới, những người lần đầu nhận ra điều tương tự đã xảy ra với chính họ.

Hiện ở tuổi 74, Gisèle Pelicot sống cùng người bạn đời mới là Jean-Loup, một tiếp viên hàng không đã nghỉ hưu. Bà nói mình chưa từng nghĩ sẽ yêu thêm lần nữa trong đời. Trong 4 năm từ khi cảnh sát thông báo sự việc (2020) cho đến lúc phiên tòa diễn ra (2024), bà gần như biến mất khỏi xã hội, sống lặng lẽ bên bờ biển phía tây nước Pháp để hồi phục.

Sự xuất hiện của tình yêu mới mang đến cho bà một niềm tin giản dị nhưng sâu sắc: “Bạn có thể yêu lại. Bạn có thể có nhiều cuộc đời trong cùng một kiếp người”.

Bà Gisèle yêu cầu xét xử công khai vụ chồng rủ hàng chục người lạ cưỡng hiếp mình. Ảnh: BBC.

Bến đỗ mới

Cả Gisèle và Jean-Loup đều chưa từng nghĩ sẽ yêu thêm lần nữa. Sau 30 năm chung sống, vợ Jean-Loup qua đời vì một căn bệnh thần kinh và ông đã chăm sóc bà cho đến cuối đời.

"Ông ấy là một người rất tuyệt vời. Chúng tôi gặp nhau và yêu nhau. Chúng tôi không thể nào lường trước được điều đó. Và hôm nay chúng tôi thực sự hạnh phúc. Điều đó đã thay đổi cuộc sống của chúng tôi", Gisèle nói.

Trong suốt thời gian diễn ra phiên tòa, mỗi tối hai người lại cùng nhau đọc những lá thư gửi đến. “Trong đó có rất nhiều đau khổ. Tôi sẽ giữ chúng mãi. Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ trao lại cho các cháu. Tôi hy vọng rằng trong tương lai, bạo lực tình dục bằng thuốc sẽ chấm dứt", bà nói.

Hiện, Gisèle bắt đầu chuyến giao lưu quảng bá sách quốc tế sau khi cuốn hồi ký của bà, A Hymn to Life (tạm dịch "Bài ca cuộc đời"), được xuất bản. Cuốn hồi ký là câu chuyện về hy vọng, về một tuổi thơ nhiều mất mát, về mối tình sét đánh với Dominique Pelicot và về sức sống bền bỉ mà bà thừa hưởng từ những người phụ nữ trong gia đình.

Sau thời gian hồi phục, bà Gisèle có cuộc sống mới ổn định hơn. Ảnh: BBC.

Sinh năm 1952, Gisèle mất mẹ từ khi còn nhỏ và lớn lên cùng nỗi ám ảnh về giấc ngủ và cái chết.

Trớ trêu thay, sau nhiều năm bị chuốc thuốc mà không hề hay biết, bà lại ngủ ngon hơn và không còn quá sợ hãi cái chết như trước. “Tôi biết điều đó là không thể tránh khỏi. Tất cả chúng ta rồi cũng sẽ phải đối mặt với nó một ngày nào đó", bà nói.

Từ khoảng năm 2011, Gisèle bắt đầu gặp hàng loạt vấn đề sức khỏe: trí nhớ suy giảm, thường xuyên ngất xỉu, rối loạn phụ khoa. Bà lo sợ mình mắc u não hoặc Alzheimer. Bà đi khám nhiều nơi, nhưng không bác sĩ nào phát hiện ra nguyên nhân thật sự.

Bà không hề biết rằng mình đang bị đầu độc và bị hiếp dâm. Dominique Pelicot luôn xuất hiện như một người chồng tận tụy, đi cùng vợ đến các cuộc hẹn y tế, chăm sóc bà khi bà mệt mỏi. Thuốc khiến bà rơi vào trạng thái mê sâu tương tự gây mê toàn thân. Trong lúc bà bất tỉnh, ông ta còn thay quần áo cho vợ để khi tỉnh dậy, mọi thứ trông như chưa từng có chuyện gì xảy ra. “Mọi thứ đều được tính toán rất kỹ”, bà nói.

Bên ngoài, cuộc sống hưu trí của họ khiến nhiều người ghen tỵ: những chuyến du lịch, thăm con cháu, những bữa tiệc gia đình, hình ảnh một cặp đôi hạnh phúc. “Ông ta được mọi người yêu mến. Và chính điều đó mới thực sự đáng sợ", bà nói.

Đôi khi, bà có những nghi ngờ thoáng qua, nhưng rồi lại tự trách mình đã suy nghĩ tiêu cực và thậm chí còn xin lỗi chồng. Nhìn lại, bà nhận ra đó là phản ứng quen thuộc của rất nhiều nạn nhân bạo lực gia đình.

"Tôi cho phép mình được hạnh phúc"

Gisèle Pelicot khẳng định bà không hối hận khi yêu cầu xét xử công khai chồng mình và 50 người đàn ông khác. Bà xem việc tất cả bị cáo đều bị kết tội hiếp dâm, hiếp dâm chưa thành hoặc xâm hại tình dục là một “chiến thắng”. Tuy nhiên, khoảnh khắc đau đớn nhất đối với bà là khi phải xem lại các đoạn video làm bằng chứng trước tòa.

Trước hội đồng xét xử, nhiều bị cáo tỏ ra thản nhiên, một số chối tội, số khác cho rằng đó chỉ là “trò chơi”, hoặc tin rằng nạn nhân đã đồng thuận vì không phản kháng. “Đó là phiên tòa của sự hèn nhát và phủ nhận”, Gisèle nói.

Theo bà, vụ án phản ánh một xã hội vẫn dung túng cho việc né tránh trách nhiệm của những kẻ gây bạo lực tình dục. Sự ủng hộ của những phụ nữ tập trung mỗi ngày bên ngoài tòa án đã tiếp thêm cho bà rất nhiều sức mạnh. “Sự xấu hổ phải đổi phía”, bà nói.

Vụ việc cũng để lại những tổn thương sâu sắc cho các con và cháu của bà. Tại phiên tòa, Dominique cũng bị kết tội bí mật chụp ảnh khiêu dâm con gái trưởng thành của mình, Caroline, và vợ của hai con trai. Chính Caroline cũng là người đã nộp đơn tố cáo cha mình.

Câu chuyện của Gisèle truyền cảm hứng cho nhiều người trên thế giới. Ảnh: Coust Laurent/ABACA/Shutterstock.

Gisèle cho biết bà dự định gặp Dominique Pelicot trong tù để hỏi những câu hỏi mà bà chưa từng có lời giải: “Vì sao ông ta lại phản bội tôi và gây ra quá nhiều tổn hại như vậy?”.

Cảnh sát thừa nhận vẫn chưa xác định được đầy đủ tất cả những người đàn ông có liên quan; khoảng 20 người có thể vẫn đang ngoài vòng pháp luật. Phiên tòa đã thúc đẩy những cuộc thảo luận xã hội rộng lớn và góp phần thay đổi luật pháp liên quan đến sự đồng thuận tình dục. Tuy nhiên, theo Gisèle, điều quan trọng nhất vẫn là thay đổi nhận thức.

Hiện tại, sức khỏe của bà đã cải thiện rõ rệt. “Tôi là một người sống sót, sống sót một cách kỳ diệu”, bà nói.

Bà mong muốn được nói chuyện với sinh viên luật, chia sẻ về cách hệ thống tư pháp nên đối xử với các nạn nhân hiếp dâm. Nhìn lại quá khứ, bà tin rằng nếu những hành vi “quấy rối nhỏ” mà Dominique từng thể hiện trước đây được nhìn nhận nghiêm túc hơn, có lẽ bi kịch đã không kéo dài suốt nhiều năm.

“Giờ tôi ổn. Tôi đã trải qua đủ bi kịch rồi. Tôi cho phép mình được hạnh phúc trong những năm tháng còn lại của cuộc đời", bà nói.