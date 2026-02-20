'Nữ hoàng trượt băng' bị chê làm lố sau màn lộ bra chấn động Olympic

Jutta Leerdam được hôn phu bế lên chuyên cơ riêng sau tấm HCV Olympic và màn để lộ bra gây chấn động. Cô một lần nữa khiến MXH chia rẽ.

Leerdam thi đấu nổi bật tại Olympic mùa đông 2026. Ảnh: Reuters.

VĐV trượt băng tốc độ Jutta Leerdam rời Olympic mùa đông theo cách gây bàn tán. Người đẹp Hà Lan được vị hôn phu Jake Paul bế thẳng lên chuyên cơ riêng, giữa lúc xuất hiện thông tin cô có thể kiếm tới 13 triệu USD /năm sau tấm HCV Olympic, theo Daily Mail.

Tại Olympic mùa đông Milan-Cortina 2026, Leerdam (27 tuổi) giành HCV nội dung 1.000 m với kỷ lục Olympic mới, đồng thời đoạt thêm HCB 500 m. Cô trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất kỳ thế vận hội.

Sau khi Leerdam khép lại hành trình thi đấu, Jake Paul - YouTuber đình đám kiêm võ sĩ quyền anh - đã ăn mừng theo cách không thể ồn ào hơn. Trong đoạn video đăng lên Instagram, anh nhấc bổng hôn thê (đeo 2 huy chương trên cổ) lên vai, rồi bế cô tiến về phía chuyên cơ riêng.

"Từ giờ hãy gọi tôi là hôn phu của Jutta Leerdam", Paul hài hước chú thích.

Từ VĐV gây tranh cãi đến ngôi sao thương mại

Trước đó, Leerdam từng vấp phải nhiều chỉ trích vì lối sống bị cho là "ngôi sao". Cựu danh thủ Hà Lan Johan Derksen công khai phàn nàn khi nữ VĐV chọn bay chuyên cơ sang Italy thay vì đi cùng đồng đội. Ông gọi hành xử của cô là "như diva" và cho rằng điều đó khiến dư luận trong nước dần khó chịu.

Leerdam cũng gây tranh luận khi không tham dự lễ khai mạc, thay vào đó theo dõi sự kiện từ khách sạn. Hình ảnh chuyên cơ riêng càng khiến mạng xã hội chia rẽ.

Tuy nhiên, thành tích tuyệt vời trên băng đã làm lu mờ phần nào ồn ào. Thành công tại Olympic biến Leerdam thành "mỏ vàng" marketing thực thụ. Ngoài hợp đồng với Nike (thương hiệu gây chú ý khi nữ VĐV để lộ bra sau chiến thắng), cô còn hợp tác với SKIMS, Hema và Red Bull.

Màn tạm biệt Olympic của Jutta Leerdam và hôn phu Jake Paul bị cho là làm lố.

Giáo sư Rob Wilson - chuyên gia về kinh doanh thể thao - nhận định nhờ sự kết hợp giữa thành tích đỉnh cao và lượng tương tác mạng xã hội lớn (Leerdam có hơn 6,3 triệu người theo dõi tài khoản Instagram), thu nhập của cô có thể đạt 8-10 triệu bảng Anh/năm (10,9- 13,6 triệu USD ), đặc biệt trong chu kỳ Olympic.

Wilson cũng cho rằng nếu mở rộng sang các lĩnh vực như làm đẹp, sức khỏe tinh thần hay hàng xa xỉ, Leerdam hoàn toàn có thể gia tăng giá trị thương mại, tương tự ngôi sao trượt tuyết tự do Eileen Gu.

Dù chưa thể chạm mức thu nhập của các ngôi sao Ngoại hạng Anh, Leerdam hiện được đánh giá là một trong những VĐV mùa đông có tiềm năng thương mại lớn nhất. Cùng với Jake Paul, cô tạo thành "cặp đôi vàng" đầy sức hút với các thương hiệu toàn cầu.

Không phải "quảng cáo đánh úp"

Hôm 10/2, Jutta Leerdam giành HCV Olympic mùa đông ở nội dung 1.000 m nữ, đồng thời thiết lập kỷ lục Olympic mới với thành tích 1 phút 12 giây 31. Sau khi cán đích và bật khóc vì hạnh phúc, nữ VĐV kéo khóa bộ đồ thi đấu, để lộ bra màu trắng mang thương hiệu Nike bên trong.

Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên toàn cầu và được chia sẻ rộng rãi, bao gồm cả trên tài khoản Instagram chính thức của Nike với gần 300 triệu người theo dõi.

Leerdam bị cho là đã "quảng cáo đánh úp" (ambush marketing). Theo định nghĩa của Merriam-Webster, đây là hình thức một thương hiệu tìm cách gắn sản phẩm của mình với một sự kiện lớn (như Thế vận hội) mà không phải trả phí tài trợ chính thức.

Tuy nhiên, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) nhanh chóng lên tiếng bác bỏ cáo buộc cho rằng Leerdam vi phạm quy định quảng cáo.

IOC bác bỏ hành động kéo áo để lộ bra của Leerdam là "quảng cáo đánh úp". Ảnh: Reuters.

Tại Olympic, việc bảo vệ giá trị thương mại của biểu tượng và đối tác tài trợ được kiểm soát rất chặt chẽ. Những hành vi quảng bá trái phép có thể dẫn tới án phạt hoặc kiện tụng. Một số chuyên gia marketing ước tính khoảnh khắc để lộ logo Nike của Leerdam có thể mang lại giá trị truyền thông lên tới 1 triệu USD cho thương hiệu này.

Đại diện IOC cho biết việc các VĐV trượt băng kéo khóa trang phục sau khi hoàn thành bài thi là điều bình thường, bởi bộ đồ thi đấu rất bó sát. Tổ chức cũng nhấn mạnh việc bảo toàn giá trị thương mại của Olympic là ưu tiên hàng đầu, song trong trường hợp kéo áo để lộ bra của Leerdam không có dấu hiệu vi phạm quy định tài trợ.

Sau chiến thắng, tài khoản Instagram chính thức của Nike đăng lại hình ảnh Leerdam cùng dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Khi bạn nhanh đến mức này, bạn không cần xin phép".

Về phần mình, hôn phu của Leerdam - Jake Paul - gây chú ý khi bật khóc trên khán đài lúc chứng kiến nửa kia giành HCV. Anh chia sẻ trên mạng xã hội: "Anh tự hào về em vô cùng. Em đã dành cả cuộc đời cho khoảnh khắc này".

Leerdam được đánh giá là một trong những VĐV danh tiếng nhất góp mặt tại Olympic mùa đông 2026. Bạn gái của Jake Paul thu hút sự chú ý nhờ vẻ ngoài cuốn hút và tự tin.