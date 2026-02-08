Vóc dáng nóng bỏng của dàn VĐV gây sốt ở Olympic 2026

|
Một trong những ngôi sao được mong chờ nhất mùa Thế vận hội năm nay là vận động viên trượt tuyết Eileen Gu (sinh năm 2003, con lai Mỹ - Trung Quốc). Tại kỳ Olympic 2022 ở Bắc Kinh, cô giành hai huy chương vàng ở nhảy xa biểu diễn và trượt ống chữ U, cùng huy chương bạc ở biểu diễn vượt chướng ngại vật. Năm nay, Gu tiếp tục lựa chọn thi đấu cho đội tuyển Trung Quốc. Ảnh: @eileengu/Instagram.
Không chỉ gây sốt với thành tích thi đấu ấn tượng, "thiên thần lai" 23 tuổi còn là ngôi sao mạng xã hội với hơn 2 triệu người theo dõi trang cá nhân. Cô là gương mặt được nhiều nhãn hàng săn đón nhờ vẻ đẹp khỏe khoắn, vóc dáng không thua kém người mẫu. Ảnh: @eileengu/Instagram.
Một gương mặt nổi bật khác của bộ môn trượt tuyết, Alex Hall (sinh năm 1999, Mỹ), khiến người xem kinh ngạc với những pha biểu diễn mạo hiểm đến mức trông như kỹ xảo phim, theo New York Post. Ở đời thường, anh hút fan nhờ gương mặt điển trai, nụ cười má lúm đồng tiền và thân hình cơ bắp đáng ngưỡng mộ. Ảnh: @alexhallskiing/Instagram.
Có 5,1 triệu người theo dõi trang cá nhân, Jutta Leerdam (sinh năm 1998) là vận động viên trượt băng nổi tiếng, được mệnh danh "nữ hoàng trượt băng Hà Lan". Cô từng giành chức vô địch thế giới nội dung chạy nước rút 500 và 1000 m kết hợp năm 2022. Ảnh: @juttaleerdam/Instagram.
Jutta cũng là hôn thê của YouTuber kiêm võ sĩ đình đám Jake Paul. Cả hai hẹn hò công khai từ năm 2023 và đính hôn vào tháng 3/2025. Trong bức ảnh chào năm mới 2026, nữ vận động viên đăng lại khoảnh khắc được bạn trai cầu hôn và bày tỏ: "Năm 2025 thật tuyệt vời, tràn đầy phép màu, sự trưởng thành và những khoảnh khắc tôi sẽ không bao giờ quên. Hãy cùng nhau làm cho năm 2026 còn tuyệt vời hơn nữa!". Ảnh: @juttaleerdam/Instagram.
Chloe Kim (sinh năm 2000), vận động viên trượt tuyết người Mỹ gốc Hàn Quốc, từng xuất sắc giành tấm huy chương vàng tại Olympic Bắc Kinh 2022. Tại đấu trường năm nay, cô cũng được kỳ vọng là một trong những gương mặt cạnh tranh vị trí cao nhất tại các nội dung thi đấu. Ảnh: @chloekim/Instagram.
Từng rơi vào áp lực và mắc vấn đề tâm lý khi cuộc sống cá nhân bị đảo lộn vì nổi tiếng, Chloe Kim hiện đã quen thuộc hơn với ánh hào quang. Trên trang cá nhân 1 triệu người theo dõi, nữ vận động viên thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc thi đấu cũng như cuộc sống đời thường bên gia đình, bạn bè. Ảnh: @chloekim/Instagram.
