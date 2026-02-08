Vóc dáng nóng bỏng của dàn VĐV gây sốt ở Olympic 2026

Jutta cũng là hôn thê của YouTuber kiêm võ sĩ đình đám Jake Paul. Cả hai hẹn hò công khai từ năm 2023 và đính hôn vào tháng 3/2025. Trong bức ảnh chào năm mới 2026, nữ vận động viên đăng lại khoảnh khắc được bạn trai cầu hôn và bày tỏ: "Năm 2025 thật tuyệt vời, tràn đầy phép màu, sự trưởng thành và những khoảnh khắc tôi sẽ không bao giờ quên. Hãy cùng nhau làm cho năm 2026 còn tuyệt vời hơn nữa!". Ảnh: @juttaleerdam/Instagram.