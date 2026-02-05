Thực hư về 'hot girl 2 đầu' nổi tiếng mạng xã hội

Bên cạnh đó, Valeria và Camila cho biết mỗi người sẽ điều khiển một nửa cơ thể và có suy nghĩ, tính cách độc lập. "Khi ra chỗ đông người, chúng tôi thường nhận được nhiều ánh nhìn dò xét, đặc biệt từ trẻ nhỏ. Chúng tôi sẽ không trả lời những câu hỏi không phù hợp. Chúng tôi biết mình đặc biệt như thế nào và luôn mong đợi sự tôn trọng, lịch sự từ người khác", cặp chị em viết.