Thực hư về 'hot girl 2 đầu' nổi tiếng mạng xã hội

|
Trên mạng xã hội Instagram thời gian gần đây, một tài khoản của "cặp chị em" có tên Valeria và Camila thu hút sự chú ý với gần 290.000 lượt theo dõi, hàng nghìn lượt tương tác mỗi bài đăng. Theo giới thiệu, Valeria và Camila sinh ra và lớn lên tại Florida (Mỹ), 25 tuổi, mắc hội chứng hiếm gặp từ trong bụng mẹ khiến cơ thể không tách rời. Cả hai chia sẻ một cơ thể, có hai đầu, hai hệ tiêu hóa và hai trái tim riêng biệt.
Bên cạnh đó, Valeria và Camila cho biết mỗi người sẽ điều khiển một nửa cơ thể và có suy nghĩ, tính cách độc lập. "Khi ra chỗ đông người, chúng tôi thường nhận được nhiều ánh nhìn dò xét, đặc biệt từ trẻ nhỏ. Chúng tôi sẽ không trả lời những câu hỏi không phù hợp. Chúng tôi biết mình đặc biệt như thế nào và luôn mong đợi sự tôn trọng, lịch sự từ người khác", cặp chị em viết.
Valeria và Camila khẳng định vì cơ thể dính liền, cả hai phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật từ khi sinh ra. Trên lưng hai chị em còn có một vết sẹo dài sau những lần lên bàn mổ.
Để thêm phần chân thực, Valeria và Camila còn chia sẻ một số hình ảnh "ngày nhỏ" hay mặt mộc để cho thấy sự thay đổi của bản thân. Trong một số bức hình, cặp chị em được nhìn thấy đang ngồi học, xung quanh là các bạn cùng phòng.
Tuy nhiên, mặc câu chuyện cảm động và những hình ảnh chân thực, cặp chị em nhanh chóng bị nhiều người chỉ ra là sản phẩm của AI. Trang News.com.au, còn sử dụng các kỹ thuật thị giác máy tính, bao gồm phân tích kết cấu và logic ngữ cảnh, để chỉ ra điều này. Theo đó, ngoài một số bức hình cho thấy các chi tiết bất hợp lý hoặc hoàn hảo quá mức, cấu trúc cơ thể của cả hai, đặc biệt hai phần cổ gắn với thân hình, hay vết sẹo được cho "không thể xảy ra về mặt giải phẫu".
|
Tuy nhiên, một số vẫn muốn tin rằng hình ảnh hoàn hảo của cặp chị em là thật. Dù dân mạng tin hay không, Valeria và Camila vẫn thu hút lượng lớn người theo dõi nhờ những bức ảnh gợi cảm, cuốn hút. Tài khoản Instagram đăng tải những hình ảnh này cũng liên tục tăng lượng follow.
Cẩm nang 'sống sót' nơi công sở
Trong MENTOR - Từ sinh viên chất đến nhân sự chiến, tác giả Lê Công Minh chia sẻ trải nghiệm vượt qua và học hỏi từ thất bại: Từ nam sinh thi trượt đại học đến giám đốc truyền thông kỹ thuật số, nhân viên Big 4 kiểm toán, sáng lập trung tâm tiếng Anh… Đây là nơi những bạn trẻ "lênh đênh" chốn công sở dễ tìm thấy mình và học hỏi để vươn lên trên con đường sự nghiệp.