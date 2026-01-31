Độ giàu có gây choáng của thí sinh show hẹn hò Hàn Quốc

Thường chia sẻ video ghi lại cuộc sống đời thường trên mạng xã hội, Lee Na Yeon khiến dân mạng Hàn Quốc trầm trồ về độ giàu có, sang chảnh.

Lee Na Yeon là YouTuber, influencer có tiếng ở Hàn Quốc.

Ngày 30/1, Lee Na Yeon chia sẻ video mới nhất trên kênh cá nhân, ghi lại buổi đi ăn cùng mẹ và mua sắm tại cửa hàng của thương hiệu trang sức xa xỉ Cartier.

Khi đến nơi, cô được tiếp đón bằng bàn tiệc trà chiều với nhiều món tráng miệng khác nhau. Sự thoải mái của nữ YouTuber cũng như độ quen thuộc với các nhân viên trong cửa hàng cho thấy đây là địa điểm cô thường lui tới mua sắm, theo Koreaboo.

Trong một phân cảnh, Lee khoe chiếc đồng hồ Cartier của mình và nói: "Hôm nay con đeo chiếc con thích". Mẹ cô khen ngợi, thốt lên: "Đẹp quá".

Nói vào camera, nữ YouTuber chia sẻ đây là chiếc đồng hồ được mẹ mua cho cách đây không lâu. Tuy nhiên vì quá quý giá, đây mới là lần đầu tiên cô sử dụng.

"Con không có dịp nào để đeo cả. Với lại, đeo nó đi làm cũng hơi kỳ cục", cô nói với mẹ. Đáp lại, mẹ của cô khuyên con không cần ngại ngùng, hãy cứ quen với việc sử dụng trang sức, phụ kiện đắt tiền như những món đồ khác.

Lee trong vlog đi ăn, mua sắm cùng mẹ và khoe chiếc đồng hồ hàng hiệu.

Một lần khác, Lee khoe với người theo dõi về chiếc đồng hồ Patek Philippe Twenty~4, một trong 3 thương hiệu đồng hồ xa xỉ hàng đầu thế giới. Giá bán lẻ của mẫu đồng hồ này khoảng 48 triệu won ( 33.000 USD ).

Không chỉ vậy, Lee cũng đang sống tại khu chung cư Trimage ở Seongsu-dong, Seoul, một khu phức hợp nổi tiếng với các căn hộ cao cấp. Giá trị thị trường hiện tại của một căn hộ ở đây ước tính khoảng 4 tỷ won ( 2,76 triệu USD ).

Trên trang Instagram có gần 950.000 người theo dõi, Lee cũng thường xuyên đăng tải ảnh check-in ở các địa điểm sang trọng, du lịch nhiều nơi trên thế giới.

Lee thường xuyên khoe cuộc sống sang chảnh, giàu có trên trang cá nhân.

Dưới các bài đăng, video của Lee, nhiều người hâm mộ bày tỏ dù theo dõi cô đã lâu, biết cô có tài chính dư dả song họ vẫn phải trầm trồ mỗi lần nữ YouTuber chia sẻ cuộc sống giàu có.

Lee Na Yeon sinh năm 1996, được khen có vẻ ngoài thanh tú, ngọt ngào. Trước khi gắn bó với sự nghiệp YouTuber, cô được biết đến qua chương trình hẹn hò Transit Love mùa 2 và là phát thanh viên truyền hình. Cô tốt nghiệp Đại học Yonsei.

Nhờ phong cách ăn mặc hiện đại, thanh lịch, Lee cũng là khách mời của nhiều sự kiện thời trang, chương trình giải trí ở xứ kim chi và là gương mặt quảng cáo mỹ phẩm được các thương hiệu tin tưởng.