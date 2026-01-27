Mối tình của Vũ Văn Thanh và 'chị đẹp' gymer

Từ khi công khai yêu, Văn Thanh không ngần ngại thể hiện sự chiều chuộng dành cho bạn gái. Anh từng bỏ 100% tiền mua một căn nhà song để cô đứng tên chung trong sổ đỏ. Số tiền lương, thưởng hàng tháng nhận được, anh cũng đăng ký nhận bằng số tài khoản của bạn gái. Bên cạnh đó, Văn Thanh cũng hào phóng tặng người yêu những món quà xa xỉ như điện thoại đời mới hay chuyển khoản gần 500 triệu đồng để "dỗ" bạn gái bị sốt.