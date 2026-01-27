Mối tình của Vũ Văn Thanh và 'chị đẹp' gymer

|
Ngày 27/1, nhân dịp sinh nhật Bích Hạnh, Văn Thanh đăng tải bức ảnh tình cảm bên cô cùng lời chúc: "Chúc mừng sinh nhật em. Tuổi mới bớt cằn nhằn cho anh được nhờ. Yêu em". Trên tấm thiệp viết tay gửi tặng nửa kia, Văn Thanh còn gọi Bích Hạnh là "vợ yêu", mong cô "bớt lo toan, sống vui vẻ và yêu bản thân nhiều hơn" đồng thời bày tỏ bản thân là người may mắn khi có cô đồng hành mọi chặng đường.
|
Đáp lại, "hot girl phòng gym" cũng chia sẻ ảnh chụp tấm thiệp của bạn trai kèm dòng viết tắt "ily" (i love you: em yêu anh - PV). Dưới màn tương tác của cặp đôi, nhiều người quen, bạn bè gửi lời chúc mừng đồng thời giục cả hai sớm về chung một nhà.
Văn Thanh (sinh năm 1996) và Bích Hạnh (sinh năm 1993) là cặp cầu thủ - WAG nhận được nhiều sự yêu mến của làng bóng Việt. Cặp đôi công khai hẹn hò vào đúng sinh nhật 29 tuổi của nam hậu vệ. Cả hai được nhiều người hâm mộ khen là cặp "trai tài gái sắc", tương xứng từ ngoại hình đến tài năng.
|
Trước khi hẹn hò cầu thủ nổi tiếng, Bích Hạnh cũng đã hút nhiều người theo dõi nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, được gọi là "hot girl phòng gym" sau hành trình thay đổi vóc dáng. Cô hiện kinh doanh lĩnh vực thẩm mỹ, có cuộc sống sang chảnh, thành công.
|
Từ khi công khai yêu, Văn Thanh không ngần ngại thể hiện sự chiều chuộng dành cho bạn gái. Anh từng bỏ 100% tiền mua một căn nhà song để cô đứng tên chung trong sổ đỏ. Số tiền lương, thưởng hàng tháng nhận được, anh cũng đăng ký nhận bằng số tài khoản của bạn gái. Bên cạnh đó, Văn Thanh cũng hào phóng tặng người yêu những món quà xa xỉ như điện thoại đời mới hay chuyển khoản gần 500 triệu đồng để "dỗ" bạn gái bị sốt.
|
Bích Hạnh từng chia sẻ khi ở cùng bạn trai, cô không phải đụng tay làm gì, được anh chăm chút từ những điều nhỏ nhất. “Công việc hay các quyết định lớn nhỏ, anh ấy luôn hỏi ý kiến tôi trước. Còn tôi thì ủng hộ mọi lựa chọn của anh”, cô viết trên mạng xã hội.
Bích Hạnh cũng luôn gắn bó, đồng hành với Văn Thanh trong những thăng trầm cuộc sống. Hồi tháng 9, khi Văn Thanh phải phẫu thuật điều trị chấn thương cổ chân, nàng WAG đã bay từ Hà Nội vào TP.HCM để ở cạnh, chăm sóc anh trong suốt quá trình phẫu thuật và điều trị.
|
Với chuyện tình đẹp, cặp đôi chị em được nhiều người hâm mộ mong ngóng ngày về chung một nhà. Trước những lời thúc giục, cặp đôi nhiều lần úp mở, ẩn ý bằng các bình luận "Lên đồ thôi" hay "Chuẩn bị dần".
Sau chuỗi ngày rối loạn lo âu, mất ngủ, sợ hãi, Đặng Phước Thắng (TP.HCM) tìm đến sách và ngành tâm lý học để chữa lành. Nếu cuốn Sang chấn tâm lý - Hiểu để chữa lành giúp anh hiểu về những tổn thương và chọn cách sống hạnh phúc hơn, Bạn không thông minh lắm đâu và Bạn đã đỡ ngu ngơ hơn rồi đấy là cách tiếp cận tâm lý học hài hước nhưng sâu sắc trong các mối quan hệ thường ngày.