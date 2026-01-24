Bạn gái gợi cảm của cầu thủ U23 Nguyễn Quốc Việt

|
Tối 23/1, tuyển U23 Việt Nam đối đầu U23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng 3 tại giải U23 châu Á 2026. Trước sức ép rất lớn từ đội bóng xứ kim chi, Quốc Việt là người khiến cổ động viên vỡ òa ở phút thứ 30 khi ghi bàn mở tỷ số bằng cú sút quyết đoán vào góc cao. Ngay sau hiệp 1, thông tin về anh cũng được nhiều người hâm mộ chia sẻ.
|
Là cầu thủ khá kín tiếng, Quốc Việt không chia sẻ quá nhiều về đời tư trên mạng xã hội. Ở phần tin nổi bật trên Instagram, anh chỉ đăng ảnh tình cảm với một cô gái xinh đẹp song không công khai danh tính. Nhiều người hâm mộ nhanh chóng phát hiện đó là Chu Hồng Nghi - hot girl có hơn 13.000 người theo dõi nhờ vẻ ngoài gợi cảm.
Hồng Nghi sinh năm 2003, bằng tuổi và cùng quê Hải Phòng với nam tiền đạo. Cô hiện kinh doanh online và chủ yếu sinh sống tại TP.HCM.
|
Nàng WAG nhận nhiều lời khen về vẻ ngoài gợi cảm, theo đuổi phong cách quyến rũ. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên đăng tải nhiều hình ảnh diện các trang phục khoe lợi thế hình thể.
Giống Quốc Việt, Hồng Nghi không công khai chuyện hẹn hò trên mạng xã hội. Cả hai thậm chí chưa từng đăng ảnh hay gắn thẻ nhau trong các bài viết. Tuy nhiên, không ít người theo dõi để ý cầu thủ sinh năm 2003 thường bình luận dưới bài viết của người yêu bằng những lời có cánh.
Bên cạnh đó, mỗi khi có thời gian nghỉ, Quốc Việt đều sắp xếp vào TP.HCM thăm bạn gái. Hình ảnh hẹn hò của cặp cầu thủ - WAG từng được một số người hâm mộ bắt gặp và ghi lại.
|
Tối 23/1, ngay khi Quốc Việt ghi bàn mở tỷ số cho U23 Việt Nam, Hồng Nghi cũng đăng ảnh chụp màn hình khoảnh khắc này và dành lời khen cho bạn trai: "Cục vàng giỏi".
Bàn thắng của Quốc Việt cũng giúp trang cá nhân của hot girl Hải Phòng được nhiều dân mạng tìm kiếm. Dưới các bài đăng, phần lớn bình luận đều dành lời khen cho nhan sắc nổi bật của nàng WAG 23 tuổi.
