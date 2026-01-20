Đêm buồn của CĐV Việt Nam

Trận thua trước U23 Trung Quốc tối 20/1 khiến nhiều người hâm mộ U23 Việt Nam không giấu nổi sự buồn bã, nhất là khi cách biệt tới 3 bàn thắng.

Cổ động viên buồn bã trước trận thua của U23 Việt Nam. Ảnh: Việt Hà.

Gần 1h sáng 21/1 (giờ Việt Nam), mạng xã hội tràn ngập bài đăng thể hiện tâm trạng buồn bã của các cổ động viên khi thầy trò HLV Kim Sang-sik để thua U23 Trung Quốc trong trận bán kết giải U23 châu Á.

Liên tiếp nhận 3 bàn thua trong hiệp 2, đặc biệt phải chơi thiếu người khi Lý Đức nhận thẻ đỏ phải rời sân, các "chiến binh sao vàng" không thể xoay chuyển thế trận. Dưới các bài đưa tin về kết quả trận đấu, người hâm mộ không giấu nổi sự nuối tiếc.

"Tiếc cho U23 Việt Nam tổn thất lực lượng. Công tâm mà nói trận này đội tuyển chúng ta đá không liên kết được, U23 Trung Quốc đá hay hơn. Có vẻ Trung Quốc mới là đội giấu bài đến vòng cuối, đá khác hẳn các trận trước", một dân mạng bình luận.

Một người khác viết: "Công bằng mà nói trận này U23 Việt Nam đá rời rạc hơn so với mấy trận trước. U23 Trung Quốc đã kiểm soát thế trận rất tốt".

Hàng nghìn người tập trung ở quảng trường phố Hiến (Hưng Yên) tối 20/1 theo dõi trận bán kết. Ảnh: Trần Hiền.

Bên cạnh đó, cũng có không ít cổ động viên ghi nhận những nỗ lực của các chàng trai áo đỏ, đồng thời gửi lời cổ vũ, động viên các cầu thủ trong trận tranh hạng ba sắp tới. Ngày 23/1, U23 Việt Nam sẽ có trận tranh hạng 3 với U23 Hàn Quốc.

"Không sao, thua thì là bài học thôi, vào tới đây cũng quá giỏi rồi", "Các em hãy giữ sức, vẫn còn một trận đấu nữa" hay "Không sao, hãy đá thoải mái ở trận tranh hạng 3 nhé" là các bình luận của người hâm mộ.

Tối 20/1, trận thua trước U23 Trung Quốc càng thêm đau đớn với người hâm mộ khi trung vệ Hiểu Minh phải rời sân bằng cáng ngay trong hiệp 1. Anh bị thương ở chân sau pha va chạm với cầu thủ U23 Trung Quốc, rơi nước mắt vì đau đớn.

Trên mạng xã hội, nhiều người để lại bình luận động viên, cầu mong chấn thương của cầu thủ sinh năm 2004 không quá nghiêm trọng. Anh cũng nhanh chóng được đưa thẳng tới bệnh viện ở Saudi Arabia để kiểm tra chuyên sâu.