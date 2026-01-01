Đình Bắc dập đầu xin lỗi

Sau thất bại 3-0 trước U23 Trung Quốc, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đăng tải ảnh quỳ gối, nói lời xin lỗi khiến khán giả xót xa.

Hình ảnh được Đình Bắc đăng tải rạng sáng 21/1, ngay sau trận thua U23 Trung Quốc. Ảnh: Nguyễn Đình Bắc/Facebook.

Rạng sáng 21/1, U23 Việt Nam thua Trung Quốc 0-3 ở trận bán kết giải châu Á 2026. Trên mạng xã hội, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc nhanh chóng cập nhật dòng trạng thái bày tỏ nỗi lòng, khiến CĐV xúc động xen lẫn xót xa.

Trong ảnh, cầu thủ sinh năm 2004 quỳ gối trên sân, cúi rạp người, trán chạm xuống mặt cỏ, hướng về khán đài, nơi có các CĐV Việt Nam không ngại xa xôi tới cổ vũ. Anh viết một dòng ngắn gọn thể hiện sự day dứt sau kết quả không như mong đợi.

"Lời đầu tiên Bắc muốn nói là xin lỗi tất cả mọi người ạ!", Đình Bắc viết.

Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền, nhận về hàng nghìn lượt tương tác và bình luận. Bên dưới bài viết của nam tiền đạo, phần lớn người hâm mộ bày tỏ sự cảm thông, cho rằng hành động của Đình Bắc thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự tôn trọng khán giả.

"Thua trận không phải lỗi của riêng ai, cố lên Bắc ơi", "mọi người vẫn tự hào về em", "U23 Việt Nam đã nỗ lực rất nhiều rồi"... là một số bình luận dưới bài đăng.

Sau tiếng còi mãn cuộc ít lâu, trung vệ Nguyễn Nhật Minh cũng lên tiếng an ủi đồng đội và người hâm mộ. Anh viết trên trang cá nhân: "Mạnh mẽ lên nhé mọi người ơi".

Hậu vệ Phạm Minh Phúc cũng có dòng chia sẻ cảm xúc sau thất bại trước U23 Trung Quốc: "Thật khó để diễn tả... Xin lỗi người hâm mộ cả nước. Xin lỗi người hâm mộ quê nhà Hưng Yên. Em cảm ơn mọi người rất nhiều ạ".

Ở trận đấu với U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước đối thủ có thể hình, thể lực vượt trội và lối chơi kỷ luật. Đình Bắc được tung vào sân với kỳ vọng tạo đột biến trên hàng công, song các cơ hội mà đội nhà tạo ra là không nhiều.

Ở phút thứ 30, Hiểu Minh khiến người hâm mộ lo lắng khi phải nhờ đến sự giúp đỡ của đội ngũ y tế. Anh rời sân sau khi kết thúc hiệp một khiến không ít người yêu mến tiếc nuối.

Thất bại này khiến U23 Việt Nam chịu áp lực lớn, đặc biệt trong bối cảnh người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng vào lứa cầu thủ trẻ.