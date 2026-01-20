CĐV thất thần khi U23 Việt Nam thua U23 Trung Quốc 3-0

Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ mang theo ghế xếp, đồ ăn nhẹ để giữ chỗ trước màn hình LED cỡ lớn. Lực lượng an ninh được bố trí quanh khu vực nhằm đảm bảo trật tự, song bầu không khí nhìn chung vẫn rất sôi động, văn minh. Mỗi pha lên bóng của U23 Việt Nam đều khiến người hâm mộ như nín thở, rồi vỡ òa trong tiếng reo hò khi các cầu thủ ra cơ hội nguy hiểm. Ảnh: Đinh Hà.