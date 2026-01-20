CĐV thất thần khi U23 Việt Nam thua U23 Trung Quốc 3-0

|
Tối 20/1, hàng nghìn người hâm mộ bóng đá tập trung tại khuôn viên Thung lũng hoa hồ Tây (Hà Nội), theo dõi trận bán kết giữa U23 Việt Nam và Trung Quốc. Từ 22h, không khí quanh khu vực đã nóng lên với cờ đỏ sao vàng, băng rôn, áo đấu và những tiếng hò reo không ngớt, biến nơi đây thành một "chảo lửa" dù trận đấu diễn ra cách đó hàng nghìn km. Ảnh: Đinh Hà.
|
Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ mang theo ghế xếp, đồ ăn nhẹ để giữ chỗ trước màn hình LED cỡ lớn. Lực lượng an ninh được bố trí quanh khu vực nhằm đảm bảo trật tự, song bầu không khí nhìn chung vẫn rất sôi động, văn minh. Mỗi pha lên bóng của U23 Việt Nam đều khiến người hâm mộ như nín thở, rồi vỡ òa trong tiếng reo hò khi các cầu thủ ra cơ hội nguy hiểm. Ảnh: Đinh Hà.
|
Trong suốt hiệp 1, CĐV liên tục hô vang tên các cầu thủ, đặc biệt là những gương mặt đang chơi nổi bật ở giải đấu năm nay. Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu khiến không khí tại công viên chùng xuống rõ rệt. Ở một pha va chạm quyết liệt, trung vệ Hiểu Minh nằm sân đau đớn. Hình ảnh cầu thủ sinh năm 2004 ôm chân, nhăn mặt vì chấn thương khiến nhiều CĐV lo lắng. Không khí lặng đi trong vài giây khi Hiểu Minh phải rời sân sớm. Ảnh: Đinh Hà.
|
Trong khi đó, ở quảng trường phố Hiến (Hưng Yên), hàng nghìn cổ động viên tập trung xem trận bán kết U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc qua màn hình LED 800 inch. Bố mẹ cầu thủ Minh Phúc cũng có mặt để cổ vũ con trai. Ảnh: Trần Hiền.
|
Khi U23 Việt Nam để thủng lưới, bầu không khí sôi động ban đầu nhường chỗ cho sự lặng lẽ. Tiếng trống cổ vũ thưa dần, những lá cờ trên tay người hâm mộ hạ xuống. Không ít khán giả quay mặt đi, thở dài hoặc lặng lẽ nhìn lên màn hình với ánh mắt thất thần. Dù vậy, mỗi khi đội nhà có pha phản công, cả quảng trường vẫn đồng loạt đứng bật dậy, hy vọng vào một phép màu. Ảnh: Trần Hiền.
|
Mẹ cầu thủ Minh Phúc ôm đầu trầm tư khi U23 Việt Nam thua bàn thứ 2. Khán giả lo lắng khi U23 Trung Quốc dẫn trước bàn thắng. Ảnh: Trần Hiền.
|
Nỗi buồn hiện rõ trên gương mặt các nữ CĐV. Nhiều người không dám nhìn vào màn hình khi U23 Việt Nam thất thế trước đối thủ. Ảnh: Trần Hiền.
|
Ở phút thứ 73, U23 Trung Quốc có bàn thắng thứ 3. Trọng tài chính cũng rút thẻ đỏ cho Lý Đức ngay sau đó. Thời điểm công nghệ VAR vào cuộc, không ít cổ động viên mất kiên nhẫn, đứng dậy bỏ về trong trạng thái buồn bã. Ảnh: Trần Hiền.
|
Một CĐV cầu nguyện U23 Việt Nam có thể lật ngược tình thế, nhưng mọi nỗ lực của thầy trò HLV Kim Sang-sik đã không được đền đáp khi đối thủ chơi quá hay. Ảnh: Đinh Hà.
|
Những khoảng trống dần lộ ra tại khuôn viên thung lũng hoa hồ Tây sau khi các CĐV về sớm trong sự thất vọng. Ảnh: Đinh Hà.
|
Một đêm đáng quên của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Trước mắt đoàn quân áo đỏ còn trận tranh hạng 3 với U23 Hàn Quốc vào tối 23/1. Ảnh: Đinh Hà.
