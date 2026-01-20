'Biển người' nhuộm đỏ phố đi bộ TP.HCM cổ vũ U23 Việt Nam

|
Vài giờ trước khi trận bóng diễn ra, đông đảo bạn trẻ và gia đình tập trung tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TP.HCM).
Gặp U23 Trung Quốc được xem là cột mốc đặc biệt trong hành trình chinh phục đỉnh cao của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Trước mắt đội bóng áo đỏ không chỉ là tấm vé vào chung kết, mà còn là cơ hội tái hiện ký ức hào hùng của Thường Châu năm 2018.
Hàng nghìn người dân đã nhuộm đỏ cả một khu vực với những chiếc áo cờ đỏ sao vàng, băng rôn, cờ Tổ quốc.
Càng gần giữa trận đấu, hàng nghìn người hâm mộ bóng đá tập trung ngày một đông. Tiếng hô “Việt Nam vô địch” vang dội khắp nơi, cùng hòa chung nhịp cảm xúc của bóng đá.
Dọc phố đi bộ Nguyễn Huệ được lắp đặt 6 màn hình LED cỡ lớn phục vụ người dân, du khách xem trận bán kết U23 Châu Á giữa Việt Nam và Trung Quốc.
CĐV Nguyễn Thái Hoàng cho biết anh đã lên tinh thần rất căng để cổ vũ cho U23 Việt Nam. Với phong độ ấn tượng từ đầu giải cùng tinh thần thi đấu tự tin, U23 Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục thể hiện bản lĩnh, hướng tới một kết quả tích cực trước đối thủ nhiều duyên nợ của bóng đá Đông Nam Á.
CĐV Việt Nam tiếc nuối khi Khuất Văn Khang đá phạt hàng rào đưa bóng đi theo quỹ đạo khá hiểm nhưng bị thủ môn Li Hao bay người cản phá thành công.
Trước đó vào trận đấu diễn ra lúc 18h30, U23 Nhật Bản vượt qua U23 Hàn Quốc với tỷ số 1-0 để giành quyền vào chung kết U23 châu Á 2026.
