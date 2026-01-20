'Biển người' nhuộm đỏ phố đi bộ TP.HCM cổ vũ U23 Việt Nam

Gặp U23 Trung Quốc được xem là cột mốc đặc biệt trong hành trình chinh phục đỉnh cao của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Trước mắt đội bóng áo đỏ không chỉ là tấm vé vào chung kết, mà còn là cơ hội tái hiện ký ức hào hùng của Thường Châu năm 2018.

CĐV Nguyễn Thái Hoàng cho biết anh đã lên tinh thần rất căng để cổ vũ cho U23 Việt Nam. Với phong độ ấn tượng từ đầu giải cùng tinh thần thi đấu tự tin, U23 Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục thể hiện bản lĩnh, hướng tới một kết quả tích cực trước đối thủ nhiều duyên nợ của bóng đá Đông Nam Á.

Trước đó vào trận đấu diễn ra lúc 18h30, U23 Nhật Bản vượt qua U23 Hàn Quốc với tỷ số 1-0 để giành quyền vào chung kết U23 châu Á 2026.

