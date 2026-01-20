Lộ diện bạn gái hot girl của cầu thủ trẻ nhất U23 Việt Nam

Lê Phát được phát hiện từng có hành động thể hiện tình cảm với bạn gái trong trận tứ kết giữa U23 Việt Nam gặp U23 UAE.

Ký tự chữ "N" được Lê Phát đăng tải trên trang cá nhân ngày 17/1. Ảnh: Lê Phát/Facebook.

Trong đội hình U23 Việt Nam dự VCK giải U23 châu Á 2026, Nguyễn Lê Phát - cầu thủ trẻ nhất - là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều khi liên tục cho thấy sự tự tin và bản lĩnh thi đấu. Nhờ pha kiến tạo của Đình Bắc, Lê Phát ghi bàn đầu tiên cho U23 Việt Nam ở tuổi 19, trong trận tứ kết gặp U23 UAE tối 16/1.

Sau dấu mốc đáng nhớ, Lê Phát chia sẻ bức hình ăn mừng chiến thắng lên trang cá nhân rạng sáng 17/1. Anh tạo hình chữ cái "N" khiến nhiều người tò mò.

Hành động này nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng chữ "N" không phải ngẫu nhiên, mà là dấu hiệu cho thấy tiền đạo trẻ đang gửi gắm thông điệp riêng đến một người đặc biệt.

Sự tò mò của người hâm mộ càng được đẩy lên cao khi Nguyễn Đình Bắc, đồng đội thân thiết của Lê Phát, trêu đùa đàn em. "Người yêu tên N hả em trai", tiền đạo áo số 7 viết.

Thu Nguyệt đăng tải video đeo huy chương vàng SEA Games 33. Ảnh: thunguyt701/TikTok.

Danh tính cô gái được nhắc đến nhiều nhất là Thu Nguyệt. Cô là một gương mặt từng gây chú ý khi xuất hiện trên khán đài cổ vũ U22 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 33.

Thu Nguyệt được cho là đã đồng hành cùng Lê Phát trong nhiều giải đấu quan trọng, xuất hiện bên cạnh gia đình nam cầu thủ. Những hình ảnh đời thường cho thấy sự thân thiết giữa Thu Nguyệt và người thân của Lê Phát càng khiến nghi vấn hẹn hò trở nên rõ ràng hơn.

Không ít người hâm mộ còn tinh ý nhận ra rằng trong các giải đấu trước đó, Thu Nguyệt thường xuyên diện áo đội tuyển, chia sẻ khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng và xuất hiện cùng huy chương của Lê Phát trong một video đăng tải trên tài khoản TikTok chính thức.

Trên mạng xã hội, Thu Nguyệt tương đối kín tiếng. Tài khoản Instagram và Facebook của cô nàng đều ở chế độ riêng tư, thậm chí, cô không cập nhật trạng thái nào trên Facebook. TikTok là nơi hoạt động sôi nổi nhất của bạn gái Lê Phát. Tại đây, Thu Nguyệt đăng tải 6 video, đều có hơn 12.000 lượt xem.

Về phía Lê Phát, tiền đạo trẻ chủ yếu chia sẻ hình ảnh tập luyện, thi đấu và sinh hoạt cùng đội tuyển, gần như không đề cập đến chuyện đời tư trên trang cá nhân.

Ở tuổi 19, Nguyễn Lê Phát đang trải qua giai đoạn thăng hoa trong sự nghiệp. Nam cầu thủ trẻ được kỳ vọng tiếp tục tỏa sáng trong hành trình sắp tới.

Thu Nguyệt (ngoài cùng bên phải) ngồi kế mẹ Lê Phát trên khán đài trận chung kết SEA Games 33. Ảnh: Lê Phát/Facebook.