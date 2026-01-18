Bố cầu thủ Minh Phúc: Từng cấm con đá bóng vì sợ khổ

Minh Phúc kiên trì theo đuổi đam mê đá bóng từ những ngày ròng rã trên chiếc xe máy cũ của bố, vượt qua cả sự cấm cản, để rồi được đền đáp xứng đáng.

Phút 101 của trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 UAE rạng sáng 17/1, khi thế trận giằng co đã bào mòn thể lực cầu thủ 2 đội, Phạm Minh Phúc tỏa sáng đúng lúc. Từ pha bóng bật ra trong vòng cấm, hậu vệ số 21 dứt điểm gọn gàng bằng chân phải, ghi bàn thắng quý như vàng cho đoàn quân áo đỏ.

Ở quê nhà Hưng Yên, ông Phạm Văn Tuấn (53 tuổi), bố cầu thủ Minh Phúc, không rời mắt khỏi màn hình.

"Khoảnh khắc con ghi bàn, cả nhà cùng vỡ òa. Hạnh phúc lắm nhưng vẫn hồi hộp dõi theo từng bước chân của con đến hết trận", người cha chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Suốt 120 phút kịch tính, nhìn con trai và đồng đội thi đấu với thể hình nhỏ bé hơn hẳn đối thủ, ông Tuấn vừa mong chiến thắng, vừa thấy lo. "Tôi chỉ sợ các cháu kiệt sức", ông bày tỏ.

Từng cấm con đá bóng

Trong đêm trắng lịch sử của U23 Việt Nam, ông Tuấn vui đến mức không ngủ được. Sáng cùng ngày, căn nhà nhỏ của gia đình ông ở phường Phố Hiến trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Láng giềng, người quen liên tục ghé thăm, chia vui.

Dù truyền thông, báo chí liên tục nhắc tên hậu vệ sinh năm 2004 với đủ lời khen ngợi, ông Tuấn vẫn tỏ ra khiêm tốn khi nói về con trai. Ông cho biết Minh Phúc sống rất tình cảm, ấm áp, luôn nghĩ về gia đình.

Bố mẹ Minh Phúc nhiều lần đến tận nơi con trai thi đấu để cổ vũ. Ảnh: GĐCC.

Ông Tuấn kể từ khi Minh Phúc 2-3 tuổi, trong khi bạn bè mê siêu nhân hay đồ chơi, cậu chỉ quẩn quanh với quả bóng nhựa. Chưa biết chữ, Minh Phúc đã nhớ tên, thuộc mặt hàng chục cầu thủ nước ngoài.

Năm 2013, cậu bé Minh Phúc 9 tuổi được các thầy ở Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh chú ý, mở ra hành trình theo đuổi đam mê trên chiếc xe máy cũ của bố.

Mỗi sáng sớm, ông Tuấn đưa Minh Phúc đi học văn hóa, trưa đón con về ăn vội rồi lại chở ra sân tập. Dù luôn đồng hành, người cha thừa nhận mình từng nhiều lần cấm cản con.

"Là trụ cột gia đình, tôi hiểu thể thao chuyên nghiệp khắc nghiệt thế nào. Tôi từng nói với con: 'Một triệu người đá bóng mới có một người thành danh'. Lỡ chấn thương hay không gặp thời thì tương lai về đâu?", ông nhớ lại.

Như bao bậc phụ huynh khác, ông Tuấn ngày ấy chỉ mong sao con học hành đến nơi đến chốn, sau này có nghề nghiệp ổn định.

Chưa một lần thấy con bỏ cuộc

Theo thời gian, sự cứng rắn của ông Tuấn dần tan chảy trước sự kiên định của Minh Phúc. Những buổi tập dưới nắng gắt, mồ hôi ướt đẫm áo nhưng anh không một lời than vãn. Thấy vậy, người cha không còn ngăn cấm, mà chuyển sang âm thầm tiếp sức.

Bước ngoặt đến năm Minh Phúc 12 tuổi, anh trúng tuyển vào lò đào tạo CLB Công an Hà Nội. Những ngày đầu con trai xa nhà, cứ cuối tuần, ông Tuấn lại chạy xe máy gần 70 km tới đón con, đầu tuần lại chở về CLB. Thương con luyện tập vất vả, vợ chồng ông chắt chiu gửi thêm tiền mua sữa, thực phẩm bồi bổ.

Nhưng ngay cả khi khoác áo Công an Hà Nội FC, môi trường hội tụ nhiều ngôi sao hàng đầu, Minh Phúc vẫn chật vật từ con số 0. Cầu thủ sinh năm 2004 từng không nằm trong kế hoạch ban đầu của HLV Alexandre Polking, nhiều lần được đôn lên đội một rồi lại trở về đội trẻ.

Phải đến năm 2024, sau hành trình bền bỉ và lặng lẽ, Minh Phúc mới chính thức trụ lại đội một Công an Hà Nội FC. "Trên hành trình khó khăn ấy, tôi chưa một lần thấy con bỏ cuộc", ông Tuấn tự hào kể lại.

Minh Phúc trong chuyến du lịch với gia đình. Ảnh: GĐCC.

Với Minh Phúc, bố mẹ luôn là những "cổ động viên" nhiệt thành nhất. Từ các giải trẻ trong nước đến đấu trường lớn hơn, hầu như trận nào có con trai thi đấu, vợ chồng ông Tuấn cũng có mặt trên khán đài. Tại SEA Games 33 cuối năm ngoái, hai người cũng bay sang Thái Lan để cổ vũ con.

Với ông Tuấn, điều khiến ông tự hào về Minh Phúc không chỉ là những bàn thắng hay khoảnh khắc tỏa sáng, mà là việc con trai giữ trọn lời hứa về học vấn. Cầu thủ sinh năm 2004 hiện là sinh viên năm thứ 4 Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao.

"Tôi luôn nói với con dù có trở thành ngôi sao hay cầu thủ nổi tiếng, con vẫn phải có nền tảng tri thức", người cha bộc bạch. Ông Tuấn tiết lộ thêm trước trận bán kết sắp tới, cả nhà vẫn sẽ âm thầm cổ vũ Minh Phúc và đặt niềm tin con trai và đồng đội lại khiến hàng triệu con tim yêu bóng đá Việt Nam thổn thức.

Ở trận tứ kết trên sân Prince Abdullah Al-Faisal, bên cạnh bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 cho U23 Việt Nam, Minh Phúc còn góp công vào bàn thắng thứ 2 của đội bóng áo đỏ khi có pha kiến tạo chuẩn xác để đồng đội Đình Bắc đánh đầu rung lưới U23 UAE.

Thắng lợi lịch sử trước U23 UAE giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik nối dài mạch toàn thắng lên 15 trận chính thức, đồng thời đưa U23 Việt Nam lần thứ hai góp mặt ở bán kết U23 châu Á sau 8 năm. Đối thủ tiếp theo của đội là U23 Trung Quốc.