Báo Nhật Bản: U23 Việt Nam đang là 'kẻ ngáng chân vĩ đại'

Truyền thông xứ Phù Tang xuýt xoa trước màn thể hiện bản lĩnh của tuyển U23 Việt Nam. Không ít lời khen ngợi cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik tràn ngập các diễn đàn.

U23 Việt Nam lần đầu tiên đánh bại U23 UAE ở một giải đấu chính thức cấp độ U23. Ảnh: AFC.

Rạng sáng 17/1, trên sân Prince Abdullah al-Faisal, đội tuyển U23 Việt Nam đánh bại UAE 3-2 ở tứ kết giải châu Á 2026. Hình ảnh những chiến binh sao vàng kiên cường chiến đấu trong 120 phút đã trở thành tâm điểm trên các trang tin thể thao lớn tại xứ sở hoa anh đào.

Trong bài phân tích sâu sau trận đấu, chuyên trang thể thao của Nhật Bản Football Channel nhắc đến tên Nguyễn Đình Bắc trên tiêu đề "Cú đánh đầu thiên tài của Đình Bắc: Việt Nam đánh sập bức tường Tây Á".

Tác giả bài viết không tiếc lời ca ngợi sự tiến bộ về mặt tư duy chơi bóng của các cầu thủ trẻ: "U23 Việt Nam không còn đá phòng ngự co cụm để chờ đợi may mắn. Họ chơi sòng phẳng, pressing tầm cao và khiến UAE lúng túng bằng những đường lên bóng biên sắc sảo. Bàn thắng của Đình Bắc không chỉ là kỹ thuật, đó là biểu tượng của sự tự tin đang lên cao độ của bóng đá Việt Nam".

Trong khi đó, trang Sponichi Annex tập trung vào khía cạnh tinh thần, coi Việt Nam là "vị vua của những kịch tính". Tờ báo này nhận định việc Việt Nam hai lần bị gỡ hòa nhưng vẫn đứng vững để ghi bàn quyết định ở phút 101 là minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc về tâm lý chiến đấu. Họ đánh giá đây là phiên bản U23 Việt Nam "lì lợm" và có tổ chức tốt nhất kể từ thời HLV Park Hang-seo.

Còn trên nền tảng Yahoo! Japan News, bài viết về trận đấu thu hút hàng trăm lượt bình luận chỉ sau vài giờ. Đáng chú ý, nhiều cổ động viên Nhật Bản đã bày tỏ sự "ghen tỵ" với tinh thần của các cầu thủ Việt Nam.

Một tài khoản bình luận: "Tôi đã xem trọn vẹn hiệp phụ. Tốc độ của cầu thủ số 7 (Đình Bắc - PV) thật đáng sợ. Nhật Bản cần phải cẩn thận nếu gặp họ ở vòng sau. Việt Nam không còn là đội bóng lót đường, họ là một đối thủ thực thụ với lối đá đầy nhiệt huyết". "Bóng đá Đông Nam Á thực sự đã bước sang một trang mới", người dùng khác viết.

Với việc lần đầu tiên lọt vào bán kết sau 8 năm, U23 Việt Nam đang đứng trước cơ hội tái lập hoặc thậm chí vượt qua kỳ tích năm 2018. Truyền thông Nhật Bản nhận định bất kể đối thủ tiếp theo là ai, U23 Việt Nam sẽ là "kẻ ngáng chân vĩ đại" với lối chơi quả cảm và đầy cảm hứng.