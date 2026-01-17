Báo Hàn: U23 Việt Nam không 'ăn may', đó là đẳng cấp

Không ít tờ báo Hàn Quốc dành lời khen cho chiến thắng kịch tính của U23 Việt Nam trước UAE, đồng thời nhấn mạnh "phép màu" của HLV Kim Sang-sik tiếp tục càn quét châu Á.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik nhận nhiều lời khen từ báo chí Hàn Quốc. Ảnh: AFC.

Rạng sáng 17/1, chiến thắng kịch tính và đầy thuyết phục của U23 Việt Nam trước U23 UAE ở tứ kết giải U23 châu Á 2026 trên sân Prince Abdullah al-Faisal đã tạo sức lan tỏa không chỉ trong nước mà còn thu hút sự quan tâm từ truyền thông Hàn Quốc. Nhiều trang tin xứ kim chi nhanh chóng cập nhật kết quả, diễn biến trận đấu và dành sự chú ý nhất định cho hành trình của đội bóng trẻ Việt Nam tại giải năm nay.

Trên Nate Sports, một trong những cổng thông tin thể thao lớn của Hàn Quốc, trận đấu được mô tả là cuộc so tài căng thẳng kéo dài suốt 120 phút.

Bài viết nhấn mạnh việc U23 Việt Nam duy trì được sự tập trung trong bối cảnh bị đối thủ gây sức ép liên tục, đặc biệt ở giai đoạn cuối trận và hiệp phụ. Theo tờ này, chiến thắng trước đại diện Tây Á cho thấy khả năng thích ứng và bản lĩnh thi đấu của đội bóng áo đỏ trong những thời điểm quyết định.

Trong khi đó, truyền thông Hàn Quốc cũng dành sự quan tâm tới HLV Kim Sang-sik, người đang dẫn dắt U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026. Các bài viết đề cập đến việc ông Kim tiếp tục tạo dấu ấn trong vai trò HLV trưởng, khi U23 Việt Nam lần lượt vượt qua vòng bảng và giành quyền vào bán kết với kết quả toàn thắng.

"Sự dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam của ông Kim là một trong những hành trình đáng chú ý của một HLV Hàn Quốc làm việc tại Đông Nam Á, trong bối cảnh bóng đá khu vực này đang có nhiều bước tiến rõ rệt", tờ Nate Sports nhận định.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, báo chí Hàn Quốc nhìn chiến thắng của U23 Việt Nam như một dấu hiệu cho thấy sự thay đổi về cục diện bóng đá trẻ châu Á. Một số bài viết cho rằng các đội bóng Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, đang cho thấy khả năng cạnh tranh rõ ràng hơn trước những đối thủ đến từ Tây Á hay Đông Á. Việc U23 Việt Nam tiến sâu tại giải được xem là kết quả của quá trình tích lũy lâu dài, thay vì chỉ mang tính "ăn may", nhất thời.

Phần bình luận của độc giả Hàn Quốc trên cổng Nate và diễn đàn DC Inside cũng thu hút nhiều ý kiến xoay quanh U23 Việt Nam. Nhiều khán giả cho rằng đội bóng áo đỏ thể hiện tinh thần thi đấu ổn định và kỷ luật, khác với hình ảnh "gây bất ngờ" thường thấy trước đây.

Một tài khoản trên Nate bình luận: "Việt Nam đang chơi có tổ chức và biết cách chịu đựng áp lực, bứt tốc", "Ai đó mang HLV Kim Sang-sik về dẫn dắt tuyển Hàn Quốc đi", một tài khoản khác bình luận.

Trên diễn đàn DC Inside, một số ý kiến khác chú ý tới yếu tố thể lực và tinh thần của U23 Việt Nam khi thi đấu với các đội Tây Á. Có bình luận cho rằng việc duy trì nhịp độ trong suốt 120 phút là điểm đáng ghi nhận, trong khi một số khán giả khác xem đây là tín hiệu cho thấy khoảng cách giữa các đội trẻ châu Á đang dần thu hẹp.

Với chiến thắng này, U23 Việt Nam chính thức góp mặt ở bán kết giải U23 châu Á 2026, tiếp tục trở thành cái tên được truyền thông khu vực theo dõi sát sao.