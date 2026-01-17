CĐV U23 UAE: 'Các cầu thủ nhập tịch thật vô dụng'

Trận thua trước U23 Việt Nam của U23 UAE khiến nhiều người hâm mộ nước này sốc và thất vọng, đặc biệt khi đội bóng sở hữu dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng.

Junior Salif Ndiaye là một trong những cầu thủ nhập tịch đáng gờm của U23 UAE.

Tối 16/1, người hâm mộ Việt Nam có một đêm ngập tràn cảm xúc, vỡ oà khi U23 Việt Nam đánh bại U23 UAE với tỷ số 3-2, chính thức ghi tên vào bán kết giải U23 châu Á sau 8 năm chờ đợi.

Trên mạng xã hội, hàng nghìn bài đăng ăn mừng chiến thắng, khen ngợi các cầu thủ được người hâm mộ phấn khích chia sẻ. Trái ngược với niềm vui đó là sự buồn bã của người hâm mộ bên phía U23 UAE.

Dưới các bài đăng đưa tin về trận đấu trên fanpage Liên đoàn bóng đá UAE, không ít cổ động viên đội bóng Tây Á để lại bình luận thất vọng trước màn thể hiện của đội nhà.

"Dàn cầu thủ nhập tịch thật vô dụng", "Lối chơi lộn xộn, toàn đường bóng dài. Các cầu thủ mắc lỗi phòng ngự, dàn nhập tịch cũng chẳng đóng góp được gì", "Tuyển Việt Nam chơi bóng đơn giản và ghi bàn ngay khi có cơ hội, còn tại sao với chúng ta lại khó khăn thế" là những lời than của dân mạng UAE.

Trong khi đó, số khác tỏ ra an ủi, động viên các cầu thủ áo trắng trước trận thua đau đớn: "Các bạn đã cố gắng hết sức rồi. Mọi người đã hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta sẽ làm lại vào lần sau".

U23 Việt Nam hiên ngang vào bán kết U23 châu Á sau chiến thắng ở tứ kết. Ảnh: AFC.

Tại vòng chung kết U23 châu Á, UAE là một trong những đội bóng sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch nhất giải khi có tới 5 cái tên, gồm hậu vệ Leonard Offoe Amesimeku, Richard Akonnor; tiền vệ Solomon Sosu, Hazem Mohammad Abdullah Abbas; tiền đạo Junior Salif Ndiaye.

Các cầu thủ này đều có nền tảng thể lực dồi dào, hình thể tốt, trở thành bài toán khó cho các đội đối đầu. Trong đó, Junior Salif Ndiaye (gốc Pháp) cao 1,83 m hay Leonard Offoe Amesimeku (gốc Ghana) cao 1,86 m. Ndiaye, Sosu và Akonnor đều đã ra sân ở trận hòa Syria, góp công giúp UAE giành vé vào tứ kết.

Trong trận đối đầu tối 16/1, các cầu thủ nhập tịch cũng tạo ra không ít khó khăn cho các "chiến binh sao vàng", đặc biệt trong những pha tranh chấp bóng khốc liệt. Song cuối cùng, thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng đã thành công "giải" bài toán này bằng một chiến thắng thuyết phục.