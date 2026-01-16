Thủ môn U23 Jordan thành trò cười vì ăn mừng sớm là ai?

|
Tối 16/1 (giờ Việt Nam), trận tứ kết giữa U23 Nhật Bản và U23 Jordan phải phân thắng bại trên chấm luân lưu sau khi giữ nguyên tỷ số 1-1 đến hết hiệp phụ. Ở lượt sút thứ hai của U23 Nhật Bản, thủ môn Abdel Rahman Suleiman bên phía U23 Jordan phán đoán chính xác hướng đi của bóng, đổ người cản phá thành công cú đá của Yutaka Michiwaki. Tuy nhiên, trong khi anh ăn mừng sớm, quả bóng bất ngờ lăn trở lại vào khung thành trong sự ngỡ ngàng của nam thủ thành và các cầu thủ chứng kiến.
Chung cuộc, U23 Nhật Bản giành quyền vào bán kết với tỷ số 4-2. Sau trận đấu, pha bóng hy hữu của thủ môn U23 Jordan cũng thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều tài khoản, fanpage đồng loạt chia sẻ đoạn cắt pha bóng, nhận xét Abdel đã thiếu tập trung dẫn đến tình huống đáng tiếc.
Abdel tên đầy đủ là Abdel Rahman Mohammad Awwad Suleiman, sinh năm 2003 tại Marka (Jordan). Anh hiện thi đấu cho Al-Faisaly, thi đấu tại Jordan Pro League. Anh ký hợp đồng chuyên nghiệp với đội một từ tháng 3/2023.
Abdel từng góp mặt trong đội U20 Jordan tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2023. Nhờ phong độ ổn định, anh sau đó dần được giao nhiều trọng trách hơn, gần nhất là một số trận giao hữu và vòng loại U23 châu Á năm nay.
Abdel được đánh giá cao nhờ phản xạ ổn định, khả năng chọn vị trí tốt bên cạnh chiều cao 1,81 m. Tại giải U23 năm nay, nam thủ thành cũng tỏ rõ quyết tâm qua các bài đăng trên trang cá nhân gần 18.000 người theo dõi.
Sau pha bóng hy hữu tối 16/1, nhiều người cho rằng Abdel cũng như các cầu thủ U23 Jordan đã không giữ được tâm lý bình tĩnh, từ đó để thua đầy tiếc nuối.
Trên nhiều nền tảng mạng xã hội, nhiều dân mạng cho rằng pha bóng này thậm chí có thể "ám ảnh" thủ môn sinh năm 2003 trong một thời gian dài.
