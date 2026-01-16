Thủ môn U23 Jordan thành trò cười vì ăn mừng sớm là ai?

Tối 16/1 (giờ Việt Nam), trận tứ kết giữa U23 Nhật Bản và U23 Jordan phải phân thắng bại trên chấm luân lưu sau khi giữ nguyên tỷ số 1-1 đến hết hiệp phụ. Ở lượt sút thứ hai của U23 Nhật Bản, thủ môn Abdel Rahman Suleiman bên phía U23 Jordan phán đoán chính xác hướng đi của bóng, đổ người cản phá thành công cú đá của Yutaka Michiwaki. Tuy nhiên, trong khi anh ăn mừng sớm, quả bóng bất ngờ lăn trở lại vào khung thành trong sự ngỡ ngàng của nam thủ thành và các cầu thủ chứng kiến.