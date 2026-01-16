Chi 150 triệu đồng bay sang Saudi Arabia cổ vũ U23 Việt Nam

Gác lại công việc riêng, anh Nguyễn Văn Duy không tiếc bỏ ra số tiền lớn để trực tiếp đến sân cổ vũ thầy trò HLV Kim Sang-sik tại vòng chung kết U23 châu Á.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Nguyễn Văn Duy (làm việc trong ngành du lịch tại Hà Nội) cho biết ngay khi tuyển U23 Việt Nam hoàn thành lượt trận cuối vòng bảng với chiến thắng rực rỡ, anh quyết định phải sang Saudi Arabia để tận mắt theo dõi, cổ vũ các cầu thủ.

Vì thời gian quá gấp, anh không thể có mặt trước trận tứ kết diễn ra tối 16/1. Phải đến tối 19/1, anh mới bay sang được Saudi Arabia.

Vì vậy, cổ động viên nhiệt thành quyết định "đặt cược", tin rằng U23 Việt Nam sẽ giành chiến thắng trước UAE để tiến vào trận bán kết (diễn ra tối 20/1). Hiện, mọi chi phí thủ tục, từ visa, vé máy bay khứ hồi đến khách sạn, anh đều đã chi trả.

"Nếu chúng ta không may dừng chân ở tứ kết, tôi coi như phí công sức, tiền bạc. Nhưng nếu chúng ta chiến thắng, chắc chắn khán đài trận bán kết không thể thiếu mặt tôi cổ vũ", anh Duy nói, dự trù chi phí cho chuyến đi lần này (19-25/1) khoảng 150 triệu đồng, bao gồm tiền làm visa, vé máy bay, ăn ở, đi lại...

Anh Duy đồng hành cùng tuyển Việt Nam trong SEA Games 33 vừa qua tại Thái Lan. Ảnh: NVCC.

Với nhiều người hâm mộ bóng đá và thậm chí cầu thủ tuyển Việt Nam, anh Duy không phải gương mặt quá xa lạ. Anh bắt đầu hành trình theo chân cổ vũ các đội tuyển từ năm 2014, chưa từng vắng mặt trong các mùa AFF, ASIAD hay SEA Games tổ chức ở nước ngoài.

Chính anh Duy cũng là một trong những cổ động viên có mặt trên sân vận động Thường Châu (Giang Tô, Trung Quốc) năm 2018, theo dõi trận chung kết lịch sử giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan.

Nhớ lại cái lạnh âm độ, dù không kịp chuẩn bị quần áo ấm, người run lên vì lạnh nhưng tâm trí của anh và các cổ động viên chỉ đặt trên từng đường bóng trên sân, nhiều khi nín thở vì các pha tranh chấp gay cấn.

"Khoảnh khắc Quang Hải tạo nên siêu phẩm 'cầu vồng tuyết', tôi như vỡ òa, không thể thốt ra lời nào, chỉ biết khóc thôi. Mọi thứ quá cảm xúc", anh kể.

Anh Duy cùng hàng nghìn cổ động viên Việt Nam có mặt ở Thường Châu cổ vũ tuyển U23 Việt Nam năm 2018. Ảnh: Tùng Lê.

Sau trận chung kết, không thể bắt xe taxi trở về khách sạn, anh Duy thậm chí đi bộ 16 km, vác chiếc cúp nặng khoảng 12 kg đặt chế tác riêng đem theo cổ vũ đội nhà. Vừa đến nơi, anh ngất đi vì kiệt sức và lạnh nhưng vẫn cảm thấy mãn nguyện khi được theo dõi trận đấu "đáng nhớ nhất đời".

Ở vòng chung kết U23 châu Á năm nay, tuyển Việt Nam đem đến lứa cầu thủ tài năng mới, người cầm quân cũng đã thay đổi. Những gì thầy trò HLV Kim Sang-sik đang thể hiện ngày càng khiến anh Duy tin rằng một "kỳ tích Thường Châu" hoàn toàn có thể lặp lại, thậm chí còn xa hơn thế.

"Ở trận tứ kết tối nay, tôi dự đoán các chàng trai của chúng ta sẽ chiến thắng với tỷ số 2-1, Đình Bắc và Văn Khang sẽ là hai cái tên lập công. Tôi đã sẵn sàng hành lý rồi, chỉ chờ tin mừng là bay thôi", anh Duy hào hứng.