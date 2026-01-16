Tiền đạo 'máu chiến' của UAE sắp đối đầu U23 Việt Nam

Adil còn có tinh thần chiến đấu mạnh mẽ trên sân cỏ. Trong trận đấu trước đội tuyển quốc gia Triều Tiên trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026 vào tháng 3/2025, tiền đạo trẻ là người đã ghi bàn thắng quyết định giúp UAE bước tiếp. Trước đó, Adil bị chấn thương rách da đầu trong một pha tranh chấp bóng. Dù vậy, anh vẫn tiếp tục thi đấu với băng gạc quấn trên đầu. Khoảnh khắc ăn mừng, anh phấn khích đến mức giật luôn băng vết thương trên đầu, vẫy lên không trung và hét lớn.