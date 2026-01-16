Tiền đạo 'máu chiến' của UAE sắp đối đầu U23 Việt Nam

|
Sultan Adil, tiền đạo sinh năm 2004 của đội U23 UAE, được đánh giá là đối thủ đáng dè chừng của hàng phòng ngự U23 Việt Nam tại trận tứ kết sẽ diễn ra vào tối 15/1. Adil là ngôi sao trẻ, từng có 8 bàn thắng cho ĐTQG UAE tại các giải đấu lớn.
Adil còn có tinh thần chiến đấu mạnh mẽ trên sân cỏ. Trong trận đấu trước đội tuyển quốc gia Triều Tiên trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026 vào tháng 3/2025, tiền đạo trẻ là người đã ghi bàn thắng quyết định giúp UAE bước tiếp. Trước đó, Adil bị chấn thương rách da đầu trong một pha tranh chấp bóng. Dù vậy, anh vẫn tiếp tục thi đấu với băng gạc quấn trên đầu. Khoảnh khắc ăn mừng, anh phấn khích đến mức giật luôn băng vết thương trên đầu, vẫy lên không trung và hét lớn.
Tinh thần thi đấu mạnh mẽ, những pha dứt điểm lạnh lùng trước đối thủ giúp Adil nhận về vô số lời khen và sự yêu mến từ người hâm mộ trong nước.
Adil hiện thi đấu cho CLB Shabab Al Ahli và đội tuyển quốc gia UAE. Anh được giới chuyên môn nhận xét có lối di chuyển thông minh, chọn vị trí sắc bén và thường xuyên gây nguy hiểm cho khung thành đối phương trong vòng cấm.
Adil sinh ra ở Kalba, được đào tạo tại học viện Ittihad Kalba. Anh được đưa lên đội một vào năm 2021 và có trận ra mắt chuyên nghiệp vào ngày 30/1/2021 trong trận gặp Shabab Al Ahli. Tiền đạo sinh năm 2004 ra mắt đội tuyển quốc gia vào ngày 24/3/2022 trong trận thua 0-1 trước Iraq ở vòng loại World Cup.
Tháng 1/2024, Adil được chọn vào đội tuyển UAE tham dự AFC Asian Cup 2023. Anh là người ghi bàn trong trận đấu mở màn của UAE tại giải đấu, giúp đội nhà giành chiến thắng 3-1 trước Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 14/1.
Adil còn hút fan với ngoại hình sáng, chiều cao 1,85 m và cơ bụng sáu múi nổi bật. Trên trang cá nhân, tiền đạo trẻ thường xuyên chia sẻ hình ảnh về các giải đấu, những chuyến du lịch khắp nơi trên thế giới. Anh thể hiện là người đam mê tốc độ và khám phá.
