'Nữ thần trượt băng Nga' đính hôn vũ công kém tuổi sau 5 tháng hẹn hò

Medvedeva và bạn trai từng tham gia chương trình truyền hình "Star Dances" và là một cặp bạn nhảy ăn ý. Gaynutdinov là vũ công kiêm biên đạo múa, được biết tới là nghệ sĩ solo hàng đầu của nhà hát múa Alla Dukhova "Todes". Sau khi chuyện tình cùng "thiên thần trượt băng" gây sốt, tên tuổi của anh chàng sinh năm 2000 càng được công chúng biết tới rộng rãi hơn.