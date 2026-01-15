'Nữ thần trượt băng Nga' đính hôn vũ công kém tuổi sau 5 tháng hẹn hò

|
Evgenia Medvedevа (26 tuổi) là ngôi sao trượt băng hàng đầu của Nga, giành được chức vô địch tại Giải vô địch trẻ thế giới khi mới 16 tuổi. Cô từng 2 lần vô địch thế giới, 2 lần giành chức vô địch châu Âu (cùng trong các năm 2016, 2017). Hiện tại, dù đã giải nghệ, "thiên thần trượt băng" nước Nga vẫn thu hút hàng triệu người theo dõi và sự quan tâm lớn.
Bên cạnh tài năng, nhan sắc nàng thơ cũng giúp Medvedeva bùng nổ danh tiếng. Sau 10 năm kể từ khi giành được chức vô địch thế giới đầu tiên, cô nàng được nhận xét ngày càng thăng hạng nhan sắc, khí chất sang trọng.
Tháng 11/2025, Evgenia Medvedeva khoe hình ảnh đính hôn cùng bạn trai vũ công Ildar Gaynutdinov (25 tuổi). Chỉ mới công khai hẹn hò vào tháng 7, việc cặp đôi trao nhẫn sau 5 tháng khiến những người theo dõi không khỏi bất ngờ.
Medvedeva và bạn trai từng tham gia chương trình truyền hình "Star Dances" và là một cặp bạn nhảy ăn ý. Gaynutdinov là vũ công kiêm biên đạo múa, được biết tới là nghệ sĩ solo hàng đầu của nhà hát múa Alla Dukhova "Todes". Sau khi chuyện tình cùng "thiên thần trượt băng" gây sốt, tên tuổi của anh chàng sinh năm 2000 càng được công chúng biết tới rộng rãi hơn.
Medvedeva là con nhà nòi khi có bố mẹ đều là VĐV trượt băng nghệ thuật chuyên nghiệp. Cô được nuôi dưỡng đam mê thể thao từ rất sớm và gây ấn tượng bởi tài năng thiên bẩm. Khoảng năm 2007, cô gia nhập Eteri Tutberidze tại Trường Thể thao Dự bị Olympic số 37. Cô có màn ra mắt quốc tế ở cấp độ senior tại Giải vô địch Nga năm 2012.
Ngày 5/8/2021, cô tuyên bố ý định bỏ qua mùa giải sắp tới, chấm dứt nỗ lực giành suất tham dự đội Olympic lần thứ hai. Đến ngày 1/12 cùng năm, Medvedeva gây sốc khi tuyên bố đã kết thúc sự nghiệp trượt băng nghệ thuật của mình do chấn thương lưng mạn tính.
Dù không còn thi đấu chuyên nghiệp, cô vẫn là gương mặt nổi tiếng được săn đón. Hiện cô có 1,3 triệu người theo dõi trên Instagram. Hiện tại, cô vẫn thường xuyên tham gia các sự kiện, chương trình truyền hình và đại diện quảng cáo cho các thương hiệu.
