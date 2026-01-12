Em gái Đặng Văn Lâm khác lạ

Hình ảnh trưởng thành của Đặng Thanh Giang (sinh năm 2007) khiến người theo dõi bất ngờ.

Hình ảnh khác lạ của Thanh Giang trong loạt hình mới.

Ngày 11/1, trên trang Instagram cá nhân, Đặng Thanh Giang - em gái Đặng Văn Lâm - khiến người theo dõi bất ngờ khi đăng loạt ảnh với tạo hình khác lạ, có phần trưởng thành và đầy cuốn hút.

Cô nàng 18 tuổi diện outfit tổng thể màu đen, với chiếc áo dạng bra phối ren và khăn cổ dạng dây lụa satin gợi cảm. Cùng với đó là chiếc blazer đen kẻ sọc khoác ngoài, tạo sự cân bằng cho trang phục. Cô kết hợp với kính đen gọng lớn, tăng thêm phần cá tính.

Trong bộ hình check-in, Thanh Giang tạo dáng thể hiện nét quyến rũ. Hình ảnh mới nhất khiến những người theo dõi nhận ra cô nàng đã thực sự trưởng thành.

Em gái Đặng Văn Lâm ngày càng gợi cảm.

Em gái Văn Lâm thừa hưởng nét đẹp lai Việt - Nga với đôi mắt to cuốn hút, mũi cao, làn da trắng và vóc dáng chuẩn như người mẫu.

Ở tuổi 18, cô có chiều cao ấn tượng, không kém cạnh nhiều so với người anh thủ môn cao 1,88 m. Trong một bức hình chụp cùng Văn Lâm hồi tháng 11 năm ngoái, Thanh Giang gây bất ngờ khi cao gần bằng anh trai.

Trên mạng xã hội, cô nàng sinh năm 2007 thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường.

Vài năm gần đây, Thanh Giang cùng gia đình từ Nga trở về Việt Nam sinh sống. Cô mới tốt nghiệp cấp 3 tại Vũng Tàu trong năm nay. Nhờ vẻ ngoài thanh tú, em út thủ thành tuyển Việt Nam nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội, hút gần 23.000 lượt theo dõi.

Cô đặc biệt thân thiết với chị dâu Yến Xuân - bà xã Văn Lâm. Cả hai thường cùng đi ăn uống, chụp hình, mua sắm. Yến Xuân cũng chia sẻ nhiều hình ảnh, clip bên em chồng.

Với chiều cao ấn tượng, đôi chân dài và vóc dáng cân đối, Thanh Giang được nhiều người cho rằng có lợi thế lớn để trở thành Influencer, người mẫu chuyên nghiệp trong tương lai.