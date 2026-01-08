Đi xem bóng đá, cô gái TP.HCM được 'đẩy thuyền' với trai đẹp Argentina

Đi xem Messi đá bóng, cô gái Việt Nam bất ngờ được chàng trai người Argentina chủ động làm quen trên khán đài, khiến nhiều cổ động viên lầm tưởng là màn cầu hôn và nhiệt tình cổ vũ.

Cổ động viên hò reo, 'đẩy thuyền' cô gái Việt với trai đẹp Argentina Một cô gái Việt bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên khán đài khi được chàng trai Argentina chủ động làm quen, giữa tiếng hò reo mai mối rộn ràng của các cổ động viên xung quanh.

Ngày 7/1, đoạn video ghi lại khoảnh khắc một cô gái Việt được chàng trai người Argentina tiến lại làm quen, chụp ảnh giữa khán đài bóng đá, xung quanh là tiếng hò reo “đẩy thuyền” của các cổ động viên bất ngờ lan truyền, thu hút hơn 4 triệu lượt xem.

Nữ chính trong video là Nguyễn Thị Tú Anh (26 tuổi), hiện là MC thể thao, sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Tú Anh cho biết khoảnh khắc "gây sốt" này thực tế diễn ra từ ngày 4/9/2025, khi cô đến sân vận động theo dõi trận đấu vòng loại World Cup giữa đội tuyển Argentina và Venezuela.

Theo Tú Anh, khi đang ngồi trên khán đài, một chàng trai người Argentina chủ động tiến lại gần, xin chụp ảnh chung và hỏi xin thông tin liên lạc. Hành động này nhanh chóng thu hút sự chú ý của những cổ động viên xung quanh. Nhận thấy không khí vui vẻ và sự tương tác tự nhiên giữa hai người, nhiều khán giả bắt đầu hò reo, cổ vũ và “đẩy thuyền”.

Cộng đồng mạng hết lời khen ngợi nhan sắc của Tú Anh và chàng trai Argentina. Ảnh cắt từ clip.

“Có lẽ mọi người thấy tụi mình khá đẹp đôi nên liên tục hô ‘thơm má, thơm má’, có người còn nghĩ là bạn nam rút nhẫn ra cầu hôn mình”, Tú Anh kể lại.

Theo cô, tiếng reo hò ngày càng lớn khiến không khí trên khán đài trở nên sôi động, thu hút sự chú ý của gần như cả một góc sân vận động.

“Ban đầu mình cũng khá ngại nhưng khi cảm nhận được sự hào hứng và tinh thần tích cực từ các cổ động viên Argentina, mình dần thoải mái hơn, cứ thế 'thuận theo chiều gió' để mọi người cùng vui”, Tú Anh chia sẻ.

Với cô, đây là một trải nghiệm đáng nhớ khi vừa được theo dõi thần tượng Lionel Messi thi đấu, vừa hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt, thân thiện trên khán đài.

Tú Anh hiện tại là MC thể thao sống tại TP.HCM. Ảnh: Nguyễn Tú Anh/Facebook.

Đoạn video sau đó được Tú Anh đăng tải lên mạng xã hội với mục đích lưu giữ kỷ niệm cá nhân. Cô không ngờ khoảnh khắc này lại nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

“Cả mình và bạn ấy đều rất vui khi nhận được nhiều sự ‘đẩy thuyền’ từ mọi người", Tú Anh chia sẻ.

Bên dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng để lại bình luận bày tỏ sự thích thú và nhiệt tình mai mối cho hai nhân vật trong video: “Trông có tướng phu thê ghê”, “Tiến tới thôi”, "Nhan sắc của cả hai đều thuộc dạng 'cực phẩm', quá hợp rồi". Một số người còn hài hước bình luận: “15 năm nữa các lứa trẻ Việt Nam sẽ có cầu thủ Việt gốc Argentina”.

Sau trận đấu, Tú Anh cho biết cô và chàng trai người Argentina vẫn giữ liên lạc và tìm hiểu thêm về nhau. Hiện tại, đối phương mong muốn sắp xếp một buổi gặp mặt trong thời gian sớm nhất.

"Trong thời gian trò chuyện, mình nhận thấy bạn ấy rất dễ thương, dịu dàng. Bạn ấy cũng rất siêng dùng Google dịch để hiểu tiếng Việt, hiểu mình cũng như các bạn khán giả đang nói gì”, Tú Anh vui vẻ nói.