Nước lũ dâng nhanh kèm mưa lớn từ đêm 3/12 "nhấn chìm" nhiều khu vực ở Lâm Đồng. Lực lượng chức năng và các đội cứu hộ nhanh chóng triển khai di dời, giải cứu người dân bị cô lập.