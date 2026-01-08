Dâu Việt lấy chồng Morocco: Rước kiệu hoàng gia, sính lễ cả hòm vàng

Ngày 12/12/2025, chị Đoàn Thị Hoa kết hôn với anh Mostafa Chadii. Lễ cưới được tổ chức với nhiều nghi thức của Morocco và sính lễ xa hoa khiến cô dâu bất ngờ.

Lấy chồng Morocco, cô dâu Việt được rước bằng kiệu như hoàng hậu Trong đám cưới đậm chất hoàng gia ở Morocco, cô dâu Đoàn Hoa nhận sính lễ 5 hòm toàn vật giá trị, thay 5 bộ váy và được rước bằng kiệu xa hoa như hoàng hậu.

Mới đây, hình ảnh trong đám cưới của chị Đoàn Thị Hoa (hơn 30 tuổi, sống tại Thái Nguyên) và anh Mostafa Chadii (quốc tịch Morocco) lan truyền trên MXH. Cô dâu Việt xuất hiện lộng lẫy, thay nhiều bộ váy cầu kỳ và được rước bằng kiệu trong lễ cưới tại Morocco.

Đoạn video thu hút hơn 6 triệu lượt xem, cùng hàng chục nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Nhiều người dùng mạng nói vui: “Lấy chồng mà ngỡ phong danh hoàng hậu”.

“Nhiều nghi thức đậm màu sắc hoàng gia khiến tôi cũng bất ngờ”, chị Hoa chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Đám cưới lộng lẫy của chị Hoa ở Morocco gây sốt cộng đồng mạng.

Trước khi cử hành hôn lễ, chị Hoa chỉ hình dung đám cưới sẽ diễn ra đơn giản như tại Việt Nam. Tuy nhiên, quy mô và hình thức của buổi lễ cầu kỳ hơn rất nhiều, với trọng tâm hoàn toàn đặt vào cô dâu.

“Ở Việt Nam, cô dâu thường chỉ mặc một bộ váy dài và một váy cưới trắng. Còn bên này, tâm điểm là cô dâu, người ta không chú trọng trao vàng mà chú trọng hình thức, xem cô dâu lộng lẫy và đẹp như thế nào”, chị Hoa chia sẻ.

Trong lễ cưới, cô dâu được quyền lựa chọn 5 bộ váy khác nhau. Mỗi lần thay váy, chị Hoa lại được rước bằng kiệu một lần, trở thành điểm nhấn xuyên suốt buổi lễ. Không gian cưới được trang trí theo phong cách lấp lánh, cầu kỳ, mang màu sắc hoàng gia.

Về chi phí tổ chức, chị Hoa cho biết mỗi đám cưới tại Morocco có mức chi khác nhau, không có con số cố định. Riêng chi phí bàn tiệc và váy cưới trong đám cưới của chị ước tính khoảng 500 triệu đồng (tính theo tiền Việt), chưa bao gồm sính lễ và vàng nhà trai trao cho cô dâu.

Cô dâu là tâm điểm chú ý trong đám cưới tại Morocco.

Sính lễ trong đám cưới tại Morocco cũng có nhiều điểm khác biệt so với Việt Nam. Thay vì trầu cau, sính lễ gồm 5 hòm, trong đó có một hòm vàng, một hòm quần áo, một hòm túi xách, một hòm nước hoa và một hòm mỹ phẩm kèm đồng hồ.

Theo cảm nhận của chị Hoa, văn hóa cưới tại Morocco đề cao hình thức, sự lộng lẫy và tính nghi lễ. Phong cách tổ chức đậm chất hoàng gia, cầu kỳ và xa hoa, phản ánh đặc trưng văn hóa của quốc gia.

Sau lễ cưới tại Morocco, vợ chồng chị Hoa dự định tổ chức thêm một lễ cưới tại Việt Nam sau Tết Nguyên đán. Hiện cả hai sinh sống và làm việc tại Dubai nên chưa thể sắp xếp thời gian về nước ngay.

Chị Hoa và chồng đã có 4 năm hẹn hò trước khi kết hôn.

Chị Hoa cho biết hai vợ chồng quen nhau và gắn bó tại Dubai 4 năm trước khi kết hôn, không thông qua mai mối. Cuộc sống sau cưới không có nhiều thay đổi do cả hai đã trao đổi và thống nhất từ trước. Gia đình hai bên cũng đã chuẩn bị nhà riêng cho các con.

“Nhà chồng cho một căn nhà, bố mẹ tôi cũng xây cho tôi một căn ở Việt Nam. Trước khi cưới, hai đứa đã có nhà riêng ở Dubai nên mọi thứ không thay đổi nhiều”, chị tiết lộ.

Do đặc thù công việc, vợ chồng chị Hoa ít khi về thăm gia đình ở Việt Nam hay Morocco. Dù vậy, chị cho biết nhận được sự ủng hộ lớn từ phía gia đình chồng. Chồng chị theo đạo Hồi (Muslim), có tính cách dễ chịu, tôn trọng vợ.

“Anh ấy bảo tôi muốn làm gì hay đi đâu miễn thấy thoải mái là được. Bố mẹ chồng cũng rất dễ tính, còn lo tôi không ăn được đồ bên đó”, chị Hoa chia sẻ.