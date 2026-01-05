Quá khứ của chàng rể Mông Cổ mang sữa bò hỏi cưới vợ Việt

Sự thay đổi ngoại hình của chú rể Khosbayar qua các bức ảnh quá khứ và hiện tại khiến nhiều người bất ngờ.

Lễ đính hôn của Bảo Ngọc và Khosbayar gây sốt khắp MXH Việt Nam. Ảnh: NVCC.

Sau lễ ăn hỏi với cô dâu Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc (sinh năm 2001) tại Khánh Hòa, Khosbayar (sinh năm 1999, quốc tịch Mông Cổ) tiếp tục thu hút sự chú ý thông qua các bức hình quá khứ được "đào lại". Trong ảnh, anh chàng xuất hiện với dáng người gầy gò, phong thái thư sinh.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Khosbayar cho biết trước đây, ngoại hình của anh vốn to lớn. Khi "cảm nắng" Bảo Ngọc, anh bắt đầu tập thể dục để phù hợp với vóc dáng nhỏ nhắn của người yêu.

Sau thời gian dậy sớm lúc 5h để chạy bộ, ăn uống theo chế độ, Khosbayar xuống khoảng 10 kg. Trong quá trình du học và sinh sống tại Nhật Bản, Bảo Ngọc thường xuyên nấu ăn, chăm sóc anh theo thói quen sinh hoạt gia đình của người Việt.

"Bữa cơm nhà dần trở thành một phần đời sống chung của cả hai, kéo theo sự thay đổi về thể trạng. Tôi nhanh chóng tăng cân trở lại", Khosbayar cười nói.

Sự thay đổi ngoại hình của chàng rể Mông Cổ thu hút sự chú ý. Ảnh: NVCC.

Theo chia sẻ từ phía Bảo Ngọc, khi hai người mới quen nhau vào năm 2021, Khosbayar nặng khoảng 50 kg. Đến thời điểm tổ chức lễ ăn hỏi, cân nặng của anh đã tăng lên khoảng 80 kg.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự thích thú trước câu chuyện "tăng cân vì yêu". "Bạn nữ chăm kỹ quá", "Chú rể thành công đổi size áo từ S sang XL"... là một số bình luận bên dưới video cưới do Bảo Ngọc đăng tải.

Trước đó, Bảo Ngọc và Khosbayar được cộng đồng mạng quan tâm nhờ đám hỏi theo kết hợp các nghi thức Mông Cổ - Việt Nam, đặc biệt là màn dâng sữa hiếm thấy.

Theo phong tục Mông Cổ, sữa bò tượng trưng cho sự tinh khiết, sung túc và lòng tôn kính. Khi đến nhà gái, đại diện nhà trai thực hiện nghi thức dâng chén sữa lên bậc trưởng bối như một cách chào hỏi trang trọng, thể hiện mong muốn gắn kết hai gia đình. Nghi thức này được tiến hành song song với lễ truyền thống của Việt Nam như thắp hương gia tiên, ra mắt hai họ, tạo nên sự giao thoa văn hóa rõ nét.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, cô dâu Bảo Ngọc cho biết cả hai quen nhau khi cùng du học tại Nhật Bản. Ban đầu chỉ là bạn học chung trường, mối quan hệ dần phát triển sau thời gian dài tìm hiểu. Chàng trai người Mông Cổ kiên trì theo đuổi hơn một năm trước khi cô gái nhận lời. Sau gần 4 năm gắn bó, vượt qua khác biệt ngôn ngữ và văn hóa, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân.

