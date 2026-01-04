Hot girl bắn cung được cầu hôn

Tối 4/1, ngôi sao làng cầu lông Lê Đức Phát khoe loạt ảnh cầu hôn thành công bạn gái là VĐV bắn cung Đỗ Thị Ánh Nguyệt.

Đức Phát cầu hôn thành công bạn gái sau hơn một năm hẹn hò.

"Hoàn thành nhiệm vụ cuối năm", VĐV cầu lông Lê Đức Phát chia sẻ dòng trạng thái cùng tin vui đã cầu hôn thành công bạn gái Đỗ Thị Ánh Nguyệt sau hơn một năm công khai hẹn hò.

Anh chàng lựa chọn cầu hôn với bữa ăn riêng tư với bạn gái. Anh chàng chuẩn bị không gian lãng mạn với hoa và chiếc bóng bay in dòng chữ "Will you marry me" (tạm dịch: Em đồng ý cưới anh nhé).

Nhận lời cầu hôn bất ngờ từ bạn trai, Ánh Nguyệt nở nụ cười hạnh phúc, khoe chiếc nhẫn lấp lánh được anh trao ở ngón áp út.

Ánh Nguyệt và Đức Phát là một trong những "cặp đôi vàng" của làng thể thao Việt Nam. Cả hai vừa cùng tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan hồi cuối tháng 12/2025.

"Cặp đôi vàng" của làng thể thao được kỳ vọng sớm về chung nhà.

Ánh Nguyệt đã giành được Huy chương Đồng (HCĐ) ở nội dung đồng đội nữ cung 1 dây tại SEA Games 33 (Thái Lan 2025) cùng đồng đội Lộc Thị Đào và Triệu Huyền Điệp.

Lê Đức Phát (sinh năm 1998) từng vô địch nhiều giải đấu quốc nội, giành thành tích ở các giải quốc tế và được giao trọng trách cầm cờ cho đoàn Thể thao Việt Nam trong lễ khai mạc Olympic Paris 2024.

Trong khi đó, Ánh Nguyệt (sinh năm 2001) là một trong những tài năng sáng giá của bắn cung, từng tham dự hai kỳ Thế vận hội liên tiếp: Olympic Tokyo 2020 và Olympic Paris 2024.

Cặp đôi nên duyên sau khi cùng tham gia Olympic Paris 2024 và công khai hẹn hò vào tháng 9 cùng năm.

Tháng 8/2025, "hoa khôi" bắn cung đăng bộ ảnh lãng mạn để kỷ niệm tròn một năm yêu với bạn trai. Đều hoạt động trong lĩnh vực thể thao, Đức Phát và Ánh Nguyệt luôn ủng hộ sự nghiệp thi đấu của đối phương.

Đức Phát - Ánh Nguyệt hẹn hò từ sau Olympic Paris 2024.