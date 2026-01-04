Thủ môn U23 Việt Nam cưới 'chị đẹp' thạc sĩ

Sau hơn 5 năm yêu, thủ môn Quan Văn Chuẩn và bạn gái Dương Hà đã chính thức về chung nhà bằng đám cưới lãng mạn.

Quan Văn Chuẩn và Dương Hà tổ chức hôn lễ hôm 3/1. Ảnh chụp màn hình.

Sau đám hỏi vào cuối tháng 12/2025, thủ môn U23 Quan Văn Chuẩn (sinh năm 2001) và bạn gái Nguyễn Vũ Dương Hà (sinh năm 1998) đã chính thức về chung nhà bằng một đám cưới lãng mạn hôm 3/1.

Trong hôn lễ, cô dâu diện chiếc đầm cưới màu trắng phối ren nhã nhặn, với thiết kế đuôi cá. Trong khi đó, chú rể chọn bộ vest màu trắng kem cùng tông lịch lãm.

Trong phần đọc vow (lời thề nguyện) ở đám cưới, cô dâu Dương Hà xúc động chia sẻ: "Em cảm ơn anh suốt thời gian qua đã bao dung và yêu em bằng tất cả những gì anh có. Từ khi quen anh em mới hiểu được thì ra tình yêu là như vậy: không nghi ngờ, không lo lắng và cả thế giới chỉ xoay quanh người ấy là đủ".

Những hình ảnh trong đám cưới hôm 3/1 được bạn bè cặp đôi chia sẻ.

Quan Văn Chuẩn và nửa kia có hơn 5 năm yêu trước khi về chung nhà. Nửa kia của thủ môn CLB Hà Nội nổi tiếng có học vấn cao. Dương Hà tốt nghiệp Học viện Ngân hàng, đã hoàn thành bậc học thạc sĩ, hiện làm việc trong ngành tài chính.

Chuyện tình lâu năm của cặp đôi cũng khiến những người theo dõi hâm mộ. Trên mạng xã hội, Văn Chuẩn thường xuyên dành những lời yêu thương đến nửa kia.

Trong trận chung kết U23 Đông Nam Á năm 2023, sau khi cản phá thành công cú sút của cầu thủ U23 Indonesia ở chấm luân lưu 11 m, Văn Chuẩn chạy về phía bạn gái thả tim. Hành động này khiến người hâm mộ bóng đá ở thời điểm đó không khỏi xuýt xoa.

Ngày 22/10 năm ngoái, đúng dịp sinh nhật vợ tương lai, nam thủ môn đã tung loạt ảnh trước cưới ngọt ngào chụp tại Paris (Pháp).

Văn Chuẩn - Dương Hà bắt đầu công khai mối quan hệ từ năm 2020. Mối tình “chị ơi, anh yêu em” của nam thủ môn nhận được nhiều sự quan tâm. Theo chia sẻ từ Dương Hà, Văn Chuẩn ngỏ lời cầu hôn cô tại Paris (Pháp) vào khoảng cuối tháng 6, đầu tháng 7/2025.

Quan Văn Chuẩn từng được HLV Kim Sang-sik thêm vào danh sách triệu tập đội tuyển quốc gia hồi tháng 8 năm ngoái.

Văn Chuẩn - Dương Hà có chuyện tình nổi tiếng trong làng bóng đá. Ảnh: Dương Hà/Facebook.