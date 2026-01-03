'Tiểu thư nghìn tỷ' lần đầu khoe ảnh thiếu gia Phan Hoàng cầu hôn

Khánh Linh, ái nữ Tập đoàn Sơn Kim, lần đầu công khai khoảnh khắc được thiếu gia Phan Hoàng cầu hôn trong loạt ảnh tổng kết năm 2025, thu hút sự chú ý.

Ngày 1/1, Khánh Linh (Ruby Nguyễn, sinh năm 2000) - ái nữ của Tập đoàn Sơn Kim - đăng tải loạt ảnh tổng kết năm 2025 trên trang Instagram cá nhân có hơn 104.000 người theo dõi. Giữa những khoảnh khắc đời thường và kỷ niệm đáng nhớ, cô lần đầu hé lộ hình ảnh được chồng Phan Hoàng cầu hôn.

Trong tấm hình gây chú ý, Khánh Linh mỉm cười khi đưa tay ra khoe chiếc nhẫn, phía sau là mặt hồ xanh trong. Đi kèm loạt hình ảnh, cô viết: "2025, in fragments I’ll keep forever" (Tạm dịch: Năm 2025, những mảnh ghép tôi sẽ giữ mãi). Bài đăng nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt yêu thích.

Khánh Linh lần đầu khoe ảnh được cầu hôn trên mạng xã hội.

Năm 2025 cũng được xem là cột mốc đặc biệt với Khánh Linh, khi cô chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân.

Trước đó, vào ngày 29/11/2025, Khánh Linh và Phan Hoàng đã tổ chức lễ tân hôn tại TP.HCM trong không khí ấm cúng với sự tham dự của gia đình và bạn bè thân thiết.

Khánh Linh là cháu nội bà Nguyễn Thị Sơn, người sáng lập Tập đoàn Sơn Kim, một trong những gia tộc kinh doanh có ảnh hưởng tại Việt Nam. Cô tốt nghiệp Đại học Boston (Mỹ) và nhận bằng thạc sĩ tại Đại học George Washington vào tháng 5/2025.

Từ năm 2021, Khánh Linh được gia đình định hướng theo học chương trình International Business Law của Viện IBLA, trước khi tham gia làm trợ lý Hội đồng Quản trị tại Tập đoàn Sơn Kim và góp mặt trong một số dự án của gia đình.

Trong khi đó, Phan Hoàng (sinh năm 1996) là con trai thứ hai của ông Phan Quang Chất, chủ sở hữu hệ thống trung tâm thương mại Saigon Square. Anh có bằng thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Mỹ. Sau khi trở về Việt Nam, Phan Hoàng tham gia hỗ trợ công việc kinh doanh của gia đình và được anh trai là doanh nhân Phan Thành đồng hành, hướng dẫn.

Cặp đôi thường được nhận xét "xứng đôi vừa lứa" về gia thế, học vấn lẫn ngoại hình. Cả hai khá kín tiếng, hiếm khi phô trương đời tư trên mạng xã hội.

Khánh Linh và Phan Hoàng tổ chức lễ tân hôn vào ngày 29/11.