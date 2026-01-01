Phản ứng của Lý Đức khi 'hoa khôi bắn súng' khoe lên hàm Đại úy

Không trực tiếp lên tiếng về đối phương cũng như tin đồn hẹn hò song Phí Thanh Thảo và Phạm Lý Đức khá thoải mái trong việc tương tác với nhau trên mạng xã hội.

Thanh Thảo và Lý Đức dính tin hẹn hò từ sau SEA Games 33.

Ngày đầu tiên của năm 2026, Phí Thanh Thảo đăng tải bức ảnh chụp trong bộ quân phục, nhìn lại hành trình năm vừa qua.

"Một năm qua rất nhiều cảm xúc và kết thúc với +1 sao vào bộ sưu tập", cô viết, nhắc đến cột mốc được thăng quân hàm từ Thượng úy lên Đại úy quân nhân chuyên nghiệp vào những ngày cuối tháng 12/2025.

Đáng chú ý, dưới bài đăng này, trung vệ Phạm Lý Đức để lại bình luận: "Đồng chí này giỏi quá". Thanh Thảo đáp lại: "Im hông đồng chí".

Cùng ngày, Lý Đức đăng bức hình check-in tại Doha (Qatar), nơi anh và đồng đội có chuyến tập huấn trong quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2026. Bên dưới, Thanh Thảo cũng nhanh chóng bình luận: "Quá xinh luôn".

Thời gian qua, thông tin Thanh Thảo hẹn hò Lý Đức thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Cả hai đều là những vận động viên nổi bật của đoàn thể thao Việt Nam sau SEA Games 33 tại Thái Lan.

Cặp đôi được cho đã hẹn hò hơn 3 tháng song chưa công khai mối quan hệ. Ngay khi trở về từ SEA Games, Lý Đức còn bị nhiều dân mạng "soi" ra việc đã dẫn Thanh Thảo về quê nhà Tây Ninh chơi.

Thanh Thảo và Lý Đức thường xuyên tương tác các bài đăng của nhau trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, chuyện tình cảm của cặp đôi cũng nhận nhiều ý kiến thảo luận khi Thanh Thảo vướng tin đồn "cắm sừng" bạn trai cũ. Cuối năm 2024, hoa khôi bắn súng từng hẹn hò xạ thủ cùng đội tuyển bắn súng là Vũ Tiến Nam, thậm chí nhiều lần cùng anh về thăm, đi ăn với gia đình. Cả hai sau đó không công khai thời điểm chia tay.

Hôm 24/12, Thanh Thảo phải lên tiếng đính chính trên trang cá nhân: "Chúng tôi đã chia tay rồi nên không có chuyện cắm sừng và cũng nói chuyện một cách văn minh, giải thích để không làm ảnh hưởng gì đến đối phương".

Về phía Tiến Nam, anh cũng cho rằng không có chuyện phản bội và mong khán giả không tấn công bạn gái cũ.

Hôm 27/12, tại Lễ tuyên dương, khen thưởng cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên Đoàn Thể thao Quân đội đạt thành tích cao tại SEA Games 33 và các giải thể thao quốc tế năm 2025, tổ chức tại Hà Nội, Tiến Nam và Thanh Thảo cũng đứng gần nhau. Dưới phần bình luận, khi được dân mạng nhắc đến, nữ xạ thủ tiếp tục khẳng định chuyện cả hai đã chia tay.

Trong khi đó, những ngày qua, cả Thanh Thảo và Lý Đức đều không trực tiếp nhắc đến đối phương trong các bài đăng hay lên tiếng về thông tin hẹn hò. Dù vậy, cả hai vẫn thoải mái tương tác, trêu chọc nhau qua các bình luận trên mạng xã hội.