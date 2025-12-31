Tiền đạo Văn Toàn: 2025 đá bóng ít nhưng 'đau' nhiều quá

Trong khi dàn cầu thủ U22 như Đình Bắc, Lý Đức bày tỏ tự hào, hạnh phúc sau một năm thắng lợi, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn có chút tiếc nuối khi phải tạm nghỉ để điều trị chấn thương.

Trong ngày cuối cùng của năm 2025, nhiều cầu thủ tuyển Việt Nam đã cùng chia sẻ cảm xúc khi nhìn lại hành trình một năm đã qua.

Trên trang Facebook cá nhân, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn có chút tiếc nuối khi nhìn lại 2025. "2025 đá bóng ít nhưng 'đau' nhiều quá. 2026 sẽ thật mạnh khỏe nhé", cầu thủ thuộc biên chế của Thép Xanh Nam Định chia sẻ trên story trang cá nhân.

Văn Toàn bị chấn thương sụn chêm đầu gối từ AFF Cup 2024. Ban đầu chấn thương không nghiêm trọng nhưng sau đó tái phát, khiến anh phải phẫu thuật vào tháng 8/2025 và nghỉ thi đấu dài hạn. Dự kiến anh phải mất 5-6 tháng để hồi phục.

Sự vắng mặt của chân sút sinh năm 1996 không chỉ ảnh hưởng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vương V-League của CLB Nam Định mà còn khiến HLV Kim Sang-sik mất đi trụ cột trong quá trình chuẩn bị lực lượng tuyển Việt Nam cho những trận đấu quốc tế.

Chấn thương khiến Văn Toàn phải tạm dừng thi đấu trong năm nay. Ảnh: Bảo Ngọc.

Trong khi đó, trung vệ Quế Ngọc Hải dành bài đăng ngày cuối năm để nói lời chia tay ngậm ngùi với đội bóng Đông Á Thanh Hóa.

"31/12, ngày đặc biệt để nói những lời tạm biệt và cảm ơn. Tôi muốn nói lời cảm ơn đến lãnh đạo, ban huấn luyện và đặc biệt là các anh em đồng đội tại đội bóng ĐATH. Cảm ơn mọi người vì đã dành cho tôi tình cảm và những điều tốt đẹp", anh bày tỏ.

Trung vệ sinh năm 1993 cũng dành lời chúc, hy vọng toàn đội may mắn và vững vàng để sớm vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt. "Tôi luôn dành sự tôn trọng tới tất cả, các bạn sẽ luôn là một phần kỷ niệm đẹp trong sự nghiệp trong sự nghiệp bóng đá của tôi", anh viết.

Quế Ngọc Hải ký hợp đồng với đội bóng Thanh Hóa vào tháng 7 năm nay, sau khi chia tay Becamex Bình Dương. Đến giữa tháng 11, trung vệ 32 tuổi và đội chủ quản đã cơ bản đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước những khó khăn về tài chính khó có thể khắc phục.

Quế Ngọc Hải nói lời tạm biệt đội bóng Thanh Hóa trong ngày cuối năm. Ảnh: Quế Ngọc Hải/Facebook.

Trên trang cá nhân, ngày 31/12, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đăng loạt hình ảnh về dấu mốc trong hành trình thi đấu suốt một năm.

"Ngày cuối cùng của năm 2025! Khép lại một năm thật nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau! 2025 thật sự là một năm tuyệt vời với riêng cá nhân Bắc", chân sút quê Nghệ An bày tỏ.

Đình Bắc đã có một năm thi đấu thành công với những thành tích ấn tượng, gần đây nhất là cùng đội U22 Việt Nam giành ngôi vô địch tại chung kết bóng đá nam SEA Games 33 trên đất Thái Lan.

Với những đóng góp lớn, tiền đạo sinh năm 2004 cũng đã giành được giải Quả bóng bạc, danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất tại lễ trao giải tổ chức ở TP.HCM hôm 26/12. Vì đang tập trung cùng U23 Việt Nam tại Qatar để tập luyện, Đình Bắc đã không thể trực tiếp nhận giải, song anh bày tỏ niềm tự hào trên trang cá nhân.

Đình Bắc bày tỏ tự hào về thành tích đạt được trong năm 2025.

"Bước vào năm 2026 cố gắng, nỗ lực, kiên trì, nhiệt huyết và luôn giữ ngọn lửa trong mình nhé anh bạn", cầu thủ trẻ dành những lời khích lệ bản thân trong bài đăng kết thúc năm cũ.

Trên story trang cá nhân, Đình Bắc còn đăng video khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng tại SEA Games 33, khi anh đội mũ cối và dương cao lá cờ Tổ quốc giữa SVĐ Rajamangala.

Cùng cảm xúc với Đình Bắc, trung vệ Phạm Lý Đức cũng đăng video "recap 2025" với sự tự hào. "2025 thật đẹp", anh viết, cùng với đó là những hình ảnh đẹp khi thi đấu cho đội bóng chủ quản và đội tuyển U22 quốc gia.

2025 cũng là năm có bước ngoặt khi Lý Đức chuyển từ đội Hoàng Anh Gia Lai sang đầu quân cho CLB Công An Hà Nội vào giữa năm.

Phạm Lý Đức có bước ngoặt lớn và thành tích ấn tượng trong năm qua. Ảnh: Phạm Lý Đức/Facebook.

Góp công lớn cho chiến thắng vẻ vang của đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 33, thủ môn Trần Trung Kiên bày tỏ niềm tự hào khi năm cũ đang dần khép lại. "2025 thật đẹp", Trung Kiên bày tỏ cùng dòng trạng thái với người bạn thân Lý Đức.

Cả Lý Đức, Đình Bắc và Trung Kiên đều đang tập trung cùng đội tuyển U23 Việt Nam tại Qatar. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đang có đợt tập huấn quan trọng chuẩn bị cho vòng bảng U23 châu Á vào đầu tháng 1.

Sau chiến thắng tại SEA Games 33, Trung Kiên cùng đội U23 lập tức hội quân để chuẩn bị cho giải đấu mới. Ảnh: Tran Trung Kien/Facebook.