Tuyển thủ Liên Quân Việt Nam tái hiện dáng ngồi gây sốt MXH Thái Lan

Từng gây sốt mạng xã hội Việt Nam và Thái Lan với dáng ngồi co chân khi thi đấu, Hoa Tranh chia sẻ tư thế này khiến cô cảm thấy thoải mái, nhất là trước những đối thủ "không khó ăn".

Hoa Tranh tái hiện tư thế thi đấu từng gây bão mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 30/12, Hoa Tranh - tuyển thủ đội Liên Quân Mobile nữ Việt Nam - xuất hiện trên chương trình talkshow của kênh HTV Thể Thao, chia sẻ về hành trình thi đấu tại SEA Games 33 vừa qua cùng đồng đội.

Trong chương trình, nữ game thủ ngại ngùng khi được nhắc về hình ảnh lan truyền khắp mạng xã hội trong thời gian thi đấu. Đó là cảnh tượng cô ngồi co chân lên ghế, thi đấu một cách tập trung, khác với nhiều tuyển thủ thường ngồi thẳng, lưng bám sát vào ghế gaming.

Thời điểm đó, dáng ngồi của Hoa Tranh khiến nhiều dân mạng Việt cảm thấy thích thú vì gần gũi, là hình ảnh có thể bắt gặp ở bất kỳ quán net nào ở quê nhà.

Hoa Tranh cho biết cô rất bất ngờ khi dáng ngồi của bản thân trở nên lan truyền. Đó là tư thế quen thuộc của cô mỗi khi chơi game mỏi, giúp đôi tay có bệ đỡ, từ đó thoải mái và đánh thuận tay hơn.

Trước một bình luận vui của dân mạng rằng: "Nếu đối thủ chưa thật sự căng (khó đánh bại - PV) thì chân chưa chạm đất", nữ game thủ nói nhận xét này phần nào chính xác.

"Thực ra ở các trận vòng loại, tôi vẫn ngồi bỏ chân xuống vì lúc đó chưa rõ thực lực của các đối thủ như thế nào, không nên đánh giá thấp họ. Về sau thoải mái hơn, tôi mới ngồi co chân như vậy", game thủ 20 tuổi nói.

Hoa Tranh khi thi đấu tại SEA Games 33 ở Thái Lan. Ảnh: Minh Chiến.

Ở nội dung Liên Quân Mobile nữ, bê bối gian lận chấn động của một thành viên tuyển Thái Lan cũng trở thành đề tài được bàn luận. Đáng nói, ngay cả khi sử dụng sự trợ giúp, tuyển thủ này và đội nữ Thái Lan vẫn thua trận trước Việt Nam.

Hoa Tranh cho biết cô và đồng đội không biết về vụ việc trong thời điểm thi đấu. Sau khi về khách sạn, các thành viên cũng nghỉ ngơi nên tới hôm sau mới nắm được thông tin.

"Tôi cảm thấy khá bất ngờ và tiếc khi có sự việc như vậy xảy ra. Bất ngờ vì trong một giải đấu lớn như SEA Games lại xuất hiện hành vi đó, và đáng tiếc khi nhiều người không liên quan đã bị liên lụy, ảnh hưởng", cô bày tỏ.

Tại SEA Games 33, Hoa Tranh và đồng đội đã xuất sắc giành huy chương vàng với thành tích vô tiền khoáng hậu khi toàn thắng 13 game đấu từ vòng bảng tới hết chung kết.

Với Hoa Tranh, đây là lần đầu tiên cô tham dự một giải đấu tầm cỡ như vậy, cũng là lần đầu tiên được ra nước ngoài. Trở về Việt Nam sau SEA Games 33, nữ tuyển thủ nói cô vẫn lâng lâng hạnh phúc, không dám tin khi đã cùng đồng đội giành huy chương vàng.

"Bước vào giải đấu, tôi và đồng đội khá áp lực, chỉ nghĩ làm sao cố gắng hết sức đem lại huy chương cho đất nước và chúng tôi đã làm được", cô chia sẻ.

Hoa Tranh (sinh năm 2005) tên đầy đủ là Bùi Nguyễn Hoa Tranh, còn được gọi là RuuRuu, đảm nhiệm khu vực đường trên. Tại SEA Games 33, cô sát cánh bên các đồng đội Nguyễn Thanh Duyên (đảm nhiệm khu vực đường dưới), Đỗ Kỳ Duyên (đường rừng), Nguyễn Diệu Linh (đường giữa), Nguyễn Thị Huyền Trang (hỗ trợ) và Choi Minh Châu (hỗ trợ).