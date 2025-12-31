'Hoa khôi' khối Quân y Ngô Lâm Phương gây chú ý

Loạt ảnh khoe 6 bằng khen cuối năm của Trung úy Ngô Lâm Phương thu hút hàng nghìn lượt thích từ cộng đồng mạng.

Ngày 31/12, trên trang Facebook cá nhân, Trung úy Ngô Lâm Phương (sinh năm 2000, quê Thái Nguyên) gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh khoe thành tích trong năm qua với 6 bằng khen được trao tặng. Cô viết: "Thành quả một năm phấn đấu và nỗ lực. Cảm ơn bản thân vì đã cố gắng rất nhiều. Kết thúc 2025".

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác cùng trăm lời bình luận chúc mừng, khen ngợi từ bạn bè, đồng nghiệp và cộng đồng mạng.

"Chúc mừng khối trưởng", "Cô ấy thật là giỏi", "Cô bộ đội năm nay bội thu quá"... là một số lời khen dành cho cô.

Ngô Lâm Phương được nhiều người biết tới với vai trò khối trưởng khối Nữ sĩ quan Quân y trong các lễ diễu binh, diễu hành lớn như Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (A50) và 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80).

Sở hữu gương mặt ưa nhìn, phong thái tự tin cùng hình ảnh chỉn chu trong quân phục, nữ chiến sĩ nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của khối Quân y trên mạng xã hội.

Chiến sĩ Ngô Lâm Phương khoe loạt bằng khen cuối năm. Ảnh: Ngô Lâm Phương/Facebook.

Cô thường xuyên chia sẻ các khoảnh khắc luyện tập, sinh hoạt cùng đồng đội, cũng như những nội dung tích cực về đời sống người lính, thu hút sự quan tâm lớn từ giới trẻ.

Ngô Lâm Phương còn được biết đến là một trong những nữ chiến sĩ tích cực chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc bản thân, giữ gìn hình ảnh cá nhân trong môi trường kỷ luật cao, với nhiều video đạt hàng triệu lượt xem trên TikTok.

Không riêng Ngô Lâm Phương, Nguyễn Thị Linh Trang (thường gọi Trang Linh), thành viên khối nữ Quân nhạc thuộc Tiểu ban Diễu binh, diễu hành dịp 80 năm Quốc khánh, đăng loạt ảnh nhận bằng khen kèm dòng trạng thái ngắn gọn trên trang Facebook cá nhân: "Cảm ơn 2025 đầy tự hào. Chào 2026".

Chiến sĩ Linh Trang cũng khoe thành tích với cộng đồng mạng. Ảnh: Trang Linh/Facebook.

Linh Trang từng gây chú ý khi chia sẻ câu chuyện kết nối với Hà Phương, một tiếp viên hàng không của hãng Emirates Airlines (có trụ sở tại Dubai, UAE), dù hai người chưa từng gặp mặt ngoài đời.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Hà Phương cho biết cô biết đến Linh Trang từ đợt diễu binh A50. Tuy nhiên, phải đến hơn một tháng trước, hai người mới bắt đầu trò chuyện qua mạng xã hội, nhắn tin, gọi điện và thỉnh thoảng cùng tham gia livestream.

Sau hơn 11 tiếng chờ đợi, Hà Phương và Linh Trang cuối cùng cũng gặp nhau ngoài đời, ngay trước thềm lễ diễu binh A80.

Trên mạng xã hội, Linh Trang thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường và luyện tập trong quân phục, thu hút hàng trăm lượt yêu thích từ cộng đồng mạng.