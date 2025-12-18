Chiến sĩ diễu binh 'khối hoa hậu' từng gây sốt MXH được cầu hôn

Thân Thị Hưởng, chiến sĩ diễu binh khối nữ Quân nhạc tại đại lễ A50, A80, vừa nhận lời cầu hôn của bạn trai cùng đơn vị.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thân Thị Hưởng (sinh năm 2000) cho biết màn cầu hôn diễn ra tối 17/12 tại một quán cà phê ở Hà Nội. Trần Tiến Anh, bạn trai cô, đã cùng bạn bè chuẩn bị từ trước để tạo sự bất ngờ.

"Chúng tôi có chuyến đi chơi, chụp hình ngắn ngày tại Hà Nội. Bạn trai tôi đã 'huy động' nhóm bạn thân mà anh ấy hay gọi là 'NC team' và 'Làng Lá' để hỗ trợ tìm địa điểm, trang trí và chuẩn bị hoa quà", Hưởng nói.

Trong không gian ấm cúng, lãng mạn và trước sự chứng kiến của bạn bè hai bên, Tiến Anh quỳ gối ngỏ lời bên cạnh tấm bảng hoa ghi dòng chữ "Đồng chí cưới tôi nhé?" và nhanh chóng nhận được cái gật đầu từ bạn gái. Khoảnh khắc xúc động, Hưởng không kìm được nước mắt hạnh phúc.

Thân Thị Hưởng là chiến sĩ diễu binh nổi tiếng nhất nhì mạng xã hội, được nhiều người biết tới qua sự kiện Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (A50) và 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh Việt Nam (A80).

Hưởng thuộc khối diễu binh nữ Quân nhạc, hay được nhiều người yêu mến gọi là "khối hoa hậu" bởi vẻ ngoài sáng đồng đều cùng sự rạng rỡ. Trang cá nhân của nữ chiến sĩ hiện có hơn 26.000 người theo dõi.

Hưởng từng chia sẻ khác với các khối diễu binh cùng súng hoặc cờ, cô và dàn nữ chiến sĩ Quân nhạc phải di chuyển cùng các loại nhạc cụ như kèn trống, nặng từ vài kg đến hàng chục kg. Riêng Hưởng, cô gắn bó với chiếc kèn Trombone nặng khoảng 2-3 kg.

"Vừa phải đi đều, vừa phải kéo kèn, đánh trống cho đúng nhịp là điều không đơn giản. Chúng tôi phải rèn luyện thể lực thật tốt để có thể đáp ứng được những yêu cầu đề ra", Hưởng kể.

Chia sẻ thêm về chuyện tình cảm, Hưởng cho biết cô và bạn trai công tác chung đơn vị ở Bắc Giang (cũ), song phải tới sự kiện diễu binh Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (A70) năm 2024, cả hai mới quen biết và giữ liên lạc.

Sau đó, cặp đôi bằng tuổi bắt đầu tìm hiểu rồi tiến tới hẹn hò vào cuối năm 2024. Nữ chiến sĩ ấn tượng bạn trai là người dễ thương, vui vẻ và chu đáo. Thời điểm tham gia A50, A80, cô cũng được nửa kia động viên, tiếp thêm nhiều động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Dù mới bên nhau 1 năm, Hưởng và Tiến Anh sớm xác định đi đến hôn nhân bởi cảm thấy hợp nhau. Cả hai cũng đã thưa chuyện với gia đình hai bên.

"Dù vậy, việc được anh cầu hôn bất ngờ vẫn khiến tôi rất xúc động", nữ chiến sĩ bày tỏ, cho biết thêm cả hai dự định tổ chức đám cưới vào tháng 5/2026.