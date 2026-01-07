Thông tin mới vụ cháy du thuyền trên sông Sài Gòn

Đơn vị khai thác King Yacht - con tàu xảy ra vụ hỏa hoạn chiều 7/1 - cho biết sự cố không có thương vong về người. Nguyên nhân chính thức đang chờ cơ quan điều tra kết luận.

Cận cảnh cháy du thuyền trên sông Sài Gòn Chiều 7/1, một tàu du lịch neo đậu trên sông Sài Gòn bất ngờ cháy lớn. Hình ảnh được anh Hoàng Ân ghi lại từ bên kia sông, trên đường Nguyễn Văn Hưởng.

Tối 7/1, Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Dịch Vụ Địa Trung Hải - đơn vị khai thác vận hành Tàu King Yacht (Số hiệu SG-6861) - cho biết tàu phát cháy vào khoảng 16h30 cùng ngày.

Khi đó, tàu đang đậu tạm thời để sửa chữa nhỏ và trang trí đón Tết, không hoạt động. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, thuyền trưởng đã kích hoạt quy trình ứng phó khẩn cấp, đồng thời tàu đã sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ để khoanh vùng, xử lý đám cháy, ngăn lan sang các khu vực lân cận.

"Đồng thời, chúng tôi đã liên hệ ngay lập tức với lực lượng Cảnh sát Phòng Cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ cùng các cơ quan chức năng địa phương để nhận sự hỗ trợ. Nhờ sự phản ứng nhanh nhạy của thủy thủ đoàn và sự có mặt kịp thời của lực lượng chức năng, đám cháy đã cơ bản được dập tắt lúc 17h30 cùng ngày", đơn vị này cho biết.

Đám cháy lớn thu hút sự chú ý trong chiều 7/1. Ảnh: Văn Nguyễn.

Vụ cháy may mắn không gây thương vong, thiệt hại tài sản đang được đơn vị khai thác vận hành thống kê. Hiện, nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được xác định.

Vì sự cố, tàu King Yacht sẽ tạm ngưng hoạt động để phục vụ công tác điều tra, bảo trì và sửa chữa toàn diện. Các phương tiện khác trong hệ thống vẫn hoạt động bình thường sau khi đã được rà soát an toàn.

Công ty cho biết với những khách hàng đã đặt vé dịch vụ của du thuyền, đơn vị sẽ thanh toán lại toàn bộ tiền vé với các tour/dịch vụ trong thời gian tàu tạm ngưng hoạt động.

Trước đó vào chiều 7/1, nhiều người dân hốt hoảng khi phát hiện tàu King Yacht, đang neo gần khu vực chân cầu Sài Gòn, đoạn qua phường Thạnh Mỹ Tây (TP.HCM), bốc cháy dữ dội. Hàng loạt clip ghi lại cảnh tượng được nhân chứng ghi lại, lan truyền trên mạng xã hội.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Hoàng Ân, người chứng kiến từ trên đường Nguyễn Văn Hưởng, mô tả ngọn lửa lớn nhanh chóng bao trùm nhiều khu vực trên con tàu. Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt để xử lý. "Lúc tôi đi ngang, đám cháy đã được xử lý gần xong", anh cho biết.

Ngay khi nhận tin báo, phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM đã điều động lực lượng cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường. Phương tiện chữa cháy trên sông được triển khai áp sát du thuyền để phun nước dập lửa, đồng thời xe chữa cháy tiếp cận từ đường bộ.

Theo thông tin từ Sở Du lịch TP.HCM, King Yacht là du thuyền vỏ composite cỡ lớn, với sức chứa khoảng 90 người, thuộc phân khúc cao cấp, chuyên phục vụ khách du lịch ngắm hoàng hôn, ăn tối trên sông Sài Gòn và tổ chức tiệc.

Du thuyền thường xuất phát từ Bến Bạch Đằng hoặc khu vực Tân Cảng, đưa khách tham quan các điểm nhấn ven sông như Landmark 81, cầu Ba Son, cầu Phú Mỹ. Ngoài ra, King Yacht còn được khai thác trên các tuyến về Cần Giờ, gồm: tour tham quan rừng ngập mặn, trải nghiệm câu cá tại xã Tam Thôn Hiệp, tuyến Bến Bạch Đằng - khu du lịch sinh thái Vàm Sát...

