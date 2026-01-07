Du thuyền bốc cháy trên sông Sài Gòn

Chiều 7/1, vụ hỏa hoạn xảy ra trên sông Sài Gòn khi một du thuyền đang neo đậu bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Cận cảnh cháy du thuyền trên sông Sài Gòn Chiều 7/1, một tàu du lịch neo đậu trên sông Sài Gòn bất ngờ cháy lớn. Hình ảnh được anh Hoàng Ân ghi lại từ bên kia sông, trên đường Nguyễn Văn Hưởng.

Khoảng 16h10, ngọn lửa bùng phát trên du thuyền hoạt động kinh doanh nhà hàng, neo gần khu vực chân cầu Sài Gòn, đoạn qua phường Thạnh Mỹ Tây (TP.HCM). Chỉ sau khoảng 15 phút, đám cháy lan nhanh, bao trùm toàn bộ con tàu khiến du thuyền gần như bị thiêu rụi, theo các clip, hình ảnh người dân ghi lại đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.

Thùy Trang, làm việc tại một công ty trên đường Ung Văn Khiêm (phường Bình Thạnh), cách hiện trường vụ cháy khoảng 200 m, cho Tri Thức - Znews biết cô và đồng nghiệp phát hiện các cột khói đen bốc cao vào khoảng 16h.

"Ban đầu, tôi tưởng cháy nhà dân hoặc công trình xây dựng nào đó nhưng mọi người nhanh chóng nghe ngóng được là cháy du thuyền", Trang kể.

Khi nữ nhân viên văn phòng cùng một số đồng nghiệp chạy lên sân thượng tòa nhà để quan sát thêm, cô nhận thấy ngọn lửa đã bốc cao, khói đen ngùn ngụt.

Lực lượng chức năng áp sát du thuyền để phun nước dập lửa. Ảnh: Văn Nguyễn.

Khoảng 16h10, khi di chuyển trên đường Nguyễn Văn Hưởng, anh Hoàng Ân cũng bất ngờ khi phát hiện đám cháy trên sông. Anh mô tả ngọn lửa lớn khi đó đã bao trùm nhiều khu vực trên con tàu. Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt để xử lý. "Lúc tôi đi ngang, đám cháy đã được xử lý gần xong", anh cho biết.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM đã điều động lực lượng cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường. Phương tiện chữa cháy trên sông được triển khai áp sát du thuyền để phun nước dập lửa, đồng thời xe chữa cháy tiếp cận từ đường bộ.

Khói đen từ du thuyền cháy trên sông Sài Gòn. Ảnh: Văn Nguyễn.

Khói đen bốc cao và lan sang khu dân cư lân cận, có thể nhìn thấy từ tuyến metro qua khu vực này. Lực lượng chức năng vận động người dân gần hiện trường ra ngoài để tránh hít phải khói độc. Một con hẻm trên đường Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh cũ) được phong tỏa nhằm phục vụ công tác chữa cháy.

Theo ghi nhận, du thuyền bị cháy chuyên chở khách tham quan, ăn tối trên sông Sài Gòn. Đến chiều tối cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục khống chế ngọn lửa và làm rõ nguyên nhân vụ việc.