Chỗ ngồi làm việc có giá cả triệu đồng một ngày ở quán cà phê TP.HCM

Đáng chú ý, không gian co-working có khu vực trang bị PC 3 màn hình, phục vụ nhóm khách làm việc chuyên sâu như thiết kế, sáng tạo nội dung, phân tích dữ liệu hoặc những người cần không gian tập trung cao trong thời gian dài. Giá thuê 25 giờ là 1,250 triệu đồng, trong một giờ là 65.000 đồng. "Chúng tôi định hướng khu vực này như một workstation làm việc thực thụ hơn là một góc ngồi trong quán cà phê. Khi sử dụng PC 3 màn hình, khách có thể xử lý song song nhiều tác vụ, ví dụ vừa thiết kế, vừa tham chiếu dữ liệu, vừa kiểm tra kết quả mà không phải liên tục chuyển đổi cửa sổ hay thiết bị, từ đó giảm đứt mạch tập trung và tăng hiệu suất làm việc", chị Nguyễn Ngân (trợ lý quản lý vận hành) chia sẻ.