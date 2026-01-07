Chỗ ngồi làm việc có giá cả triệu đồng một ngày ở quán cà phê TP.HCM

|
Nằm trong một con hẻm trên đường Pasteur (phường Xuân Hòa), quán cà phê kết hợp mô hình co-working space (văn phòng chia sẻ) trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều freelancer và nhân viên các công ty khởi nghiệp.
Khoảng 9h sáng, quán dần kín chỗ khi dòng người mang laptop tìm đến, bắt đầu ngày làm việc. Không ít khách chọn ngồi ngoài trời, tận hưởng ánh sáng và mảng xanh, khởi động ngày mới gần gũi với thiên nhiên. "Đa phần khách hàng là freelancer. Ngoài ra, các công ty khởi nghiệp chưa có văn phòng thường thuê phòng họp hoặc không gian làm việc chung của chúng tôi để trao đổi, xử lý công việc", chị Hoài Ngọc (admin quán) chia sẻ.
Làm việc từ xa, Đông Nghi (23 tuổi, nhân viên sale) thường đến quán cà phê khoảng 4 tiếng buổi sáng để xử lý các công việc gấp. Nghi cho biết cô chọn quán này vì không gian yên tĩnh, thoáng đãng, có ánh sáng tự nhiên. Theo cô, mức giá đồ uống dao động 39.000-85.000 đồng là khá hợp lý cho nhu cầu ngồi làm nhiều giờ liền.
|Tại các không gian co-working, máy lọc nước, ổ điện được bố trí đầy đủ để khách sử dụng. Mức giá cho khu vực phổ thông là 35.000 đồng/giờ, khu vực VIP là 65.000 đồng/giờ. Tuy nhiên, theo đại diện quán, khách thường ưu tiên đăng ký theo gói 25 giờ để hưởng mức giá tiết kiệm hơn. Nếu có nhu cầu dùng thêm nước hay bánh, khách có thể mua thêm. Đối với khách mua combo sử dụng không gian trong 4 tiếng sẽ bao gồm 1 phần bánh và nước miễn phí.
Khu vực pod làm việc thường được khách thuê để học, thi online, dạy kèm hoặc coaching 1:1. Các hộp này không lắp camera, nhằm giữ quyền bảo mật và tự nhiên cho khách hàng. Hệ thống đèn gồm đèn trắng và đèn vàng, cho phép khách tùy chọn theo nhu cầu sử dụng.
Các pod được thiết kế tiêu âm gần như tuyệt đối và cách âm khoảng 80%, đủ để giảm tiếng ồn và giữ lại âm thanh bên ngoài dưới dạng “tiếng ồn trắng”. Do diện tích nhỏ, quán xử lý cảm giác ngột ngạt bằng hệ thống điều hòa lấy gió từ bên ngoài, đồng thời trang bị thêm quạt để khách sử dụng khi có nhu cầu.
Đáng chú ý, không gian co-working có khu vực trang bị PC 3 màn hình, phục vụ nhóm khách làm việc chuyên sâu như thiết kế, sáng tạo nội dung, phân tích dữ liệu hoặc những người cần không gian tập trung cao trong thời gian dài. Giá thuê 25 giờ là 1,250 triệu đồng, trong một giờ là 65.000 đồng. "Chúng tôi định hướng khu vực này như một workstation làm việc thực thụ hơn là một góc ngồi trong quán cà phê. Khi sử dụng PC 3 màn hình, khách có thể xử lý song song nhiều tác vụ, ví dụ vừa thiết kế, vừa tham chiếu dữ liệu, vừa kiểm tra kết quả mà không phải liên tục chuyển đổi cửa sổ hay thiết bị, từ đó giảm đứt mạch tập trung và tăng hiệu suất làm việc", chị Nguyễn Ngân (trợ lý quản lý vận hành) chia sẻ.
Phía trong quán bao gồm không gian cà phê và co-working. Ở khu vực cà phê, khách hàng có thể thoải mái ngồi làm việc mà không bị giới hạn thời gian, chỉ cần gọi một món đồ uống. Các bàn được bố trí có khoảng cách nhất định để tạo sự thoải mái cho khách hàng.
Dù vậy, nhiều khách hàng vẫn ưu tiên lựa chọn khu vực cà phê vì thích cảm giác thoải mái, có thể trò chuyện với bạn bè, đối tác, miễn không gây ồn ào ảnh hưởng đến những người xung quanh.
Công ty hoạt động theo mô hình hybrid, chỉ cần đến văn phòng 2 ngày/tuần, nên Quỳnh Trâm (25 tuổi) thường chọn một ngày để ra quán cà phê làm việc. Mỗi buổi ngồi khoảng 8 tiếng, cô gọi 2 ly nước, tổng chi phí gần 200.000 đồng, bao gồm cả tiền ăn trưa bên ngoài. "So với những quán cà phê đại trà theo chuỗi, quán này mang lại không gian như một văn phòng nhưng ở phiên bản thư giãn hơn. Tuy nhiên, đồ uống chỉ ở mức trung bình, uống được chứ không đặc sắc", Trâm nhận xét.
